Нові король і королева Маямі: Бекхеми за 8-значну суму придбали розкішний маєток по сусідству з Шакірою
Британське зіркове подружжя, Девід та Вікторія Бекхеми стали щасливими власниками маєтку в Маямі.
"Гніздечко" з видом на затоку Біскейн обійшлося парі в кругленьку суму - за даними різних ЗМІ, йдеться про 72-78 мільйонів доларів. Причому кредит для придбання нерухомості Бекхемам не знадобився, вони заплатили готівкою.
Як повідомляє Daily Mail, дім Бекхемів налічує 9 спалень і 13 санвузлів, є кінотеатр, спа і спортзал, а надворі - професійно обладнана літня кухня та, звісно ж, басейн.
"Вони обожнюють його (маєток) і хочуть проводити там якомога більше часу... Це нерухомість їхньої мрії та кульмінація їхньої старанної праці", - зазначив інформатор The Sun.
Нова оселя дозволить Бекхему бути ближче до роботи, адже він - один із власників футбольного клубу "Маямі".
"Маямі - це місце, де вони з Вікторією можуть почуватися комфортно, бо люди тут звикли до відомих облич - тут сотні селебрітіз", - пояснив інсайдер.
Цікаво, що ініціаторкою пошуку дому в цьому місті була Вікторія, принаймні, таке враження склалося в агентів із нерухомості.
"Ми чули, що вона хоче мати там такий собі салон, де збиратиме цікавих, відомих та заможних людей", - зазначило джерело.
Як припустив інсайдер, Вікі має намір стати "королевою Маямі" та максимально використати нові зв'язки серед тамтешніх селебрітіз для здійснення позитивних турбозмін у своєму бізнесі.
До речі, неподалік від Бекхемів у Маямі мешкає Шакіра, яка перебралася туди з синами після розставання з Жераром Піке.
Як відомо, квартирою-пентхаусом у Маямі Девід та Вікторія володіють з 2020-го року, але тепер, вочевидь, вирішили вкорінитися тут глибше.
Нагадаємо, Бекхеми також мають таунхаус у Лондоні і "дачу" в Котсволдсі, де Бекхем розводить бджіл і курочок та натхненно порається на городі.
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