Монатіки з молодшим сином провели старших до школи та попозували для сімейного фото
Подружжя Дмитро та Ірина Монатік, як і більшість батьків зранку 1-го вересня, відрядили своїх дітей до школи.
Всі разом Монатіки завітали на шкільну лінійку та привітали з початком навчання двох старших синів та всіх українців.
Молодшого синочка теж взяли із собою та не забули зробити родинне фото на пам'ять.
"Усіх з Днем знань! Мріяти, діяти — починай!", - написав Дмитро в Instagram.
До речі, також з трьома дітьми у школі зробили сімейне фото Олена і Тарас Тополя. А Наталія Могилевська розказала, куди відправила на навчання старшу доньку.
