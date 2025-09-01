Монатіки з молодшим сином провели старших до школи та попозували для сімейного фото

Подружжя Дмитро та Ірина Монатік, як і більшість батьків зранку 1-го вересня, відрядили своїх дітей до школи.

Всі разом Монатіки завітали на шкільну лінійку та привітали з початком навчання двох старших синів та всіх українців.

Молодшого синочка теж взяли із собою та не забули зробити родинне фото на пам'ять.

7-річний Платон і 9-річний Данило у вишиванках починають навчальний рік, а їхній молодший братик Леон, якому ще немає року, проводжає їх до школи на руках у мами

"Усіх з Днем знань! Мріяти, діяти — починай!", - написав Дмитро в Instagram.

