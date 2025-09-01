Тополі сімейним фото у вишиванках привітали своїх школярів і Україну з початком навчального року

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя і його дружина, співачка Олена Тополя (раніше Alyosha) привітали своїх дітей з початком нового навчального року.

В Instagram зіркові батьки опублікували теплий сімейний знімок, на якому постали разом з 12-річним Романом, 9-річним Марком і 5-річною Марією. Тато зі спадкоємцями позували у вишиванках, а хлопці в руках тримали букети патріотичних кольорів.

"З днем знань, Україно! В майбутнє треба вкладати найкраще зерно! Пильнуємо! Допомагаємо! Віримо і знаємо, що зерна проростуть. І ще більше будемо пишатися, що це наші українці", — написала Олена.

Старші діти подружжя вже готові повернутися до школи Фото instagram

"Світлом науки і знання нас, дітей, просвіти", — додав Тарас під цим же фото.

Час від часу співачка любить ділитися милими моментами з дітками та хвалитися модними рішеннями своєї єдиної донечки. Зазначимо, після лютого 2022-го Олена деякий час жила з дітьми в США, але згодом вони повернулися додому.

Якось ТаблоID ділився романтичною історією кохання пари та розповідав, як вони врятували свій шлюб після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у червні квартиру подружжя було розтрощено під час російського обстрілу Києва.