"Ти - реально нереальна": Монатік ніжним віршем та спільними фото привітав дружину з 38-річчям

Фото з Instagram Дмитра Монатіка

Співак Дмитро Монатік показав архівні фото з дружиною Іриною Монатік та ніжним віршем привітав її з днем народження.

Світлинами зірка поділився у своєму Instagram.

Ірині виповнилося 38 років

Співак показав фото зі своєю коханою

До речі, вітати дружину віршем - це здається маленька традиція Монатіка. Минулого року він також написав поетичний твір присвячений коханій

Фото з Instagram Дмитра Монатіка

Здається, вдома у Монатіка завжди святкова атмосфера

Фото з Instagram Дмитра Монатіка

Нагадаємо, у Дмитра та Ірини є троє спільних дітей: 9-річний Данило, 7-річний Платон та Леон, який з'явився на світ наприкінці 2024-го.

ТаблоID якось розповідав історію кохання співака та його дружини. До речі, перший поцілунок пари стався саме на день народження Ірини.