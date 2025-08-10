"Ти - реально нереальна": Монатік ніжним віршем та спільними фото привітав дружину з 38-річчям

Юлія Леськова - 10 серпня, 09:33
Дмитро Монатік та його дружина на фото
Фото з Instagram Дмитра Монатіка

Співак Дмитро Монатік показав архівні фото з дружиною Іриною Монатік та ніжним віршем привітав її з днем народження. 

Світлинами зірка поділився у своєму Instagram. 

Дмитро Монатік показав фото з дружиною

Ірині виповнилося 38 років


Дмитро Монатік привітав дружину з днем народження

Співак показав фото зі своєю коханою

Дмитро Монатік показав фото дружини

До речі, вітати дружину віршем - це здається маленька традиція Монатіка. Минулого року він також написав поетичний твір присвячений коханій

Дмитро Монатік робить селфі з дружиною
Фото з Instagram Дмитра Монатіка
Дружина Дмитра Монатіка з сином на фото

Здається, вдома у Монатіка завжди святкова атмосфера

Монатік показав свою дружину у домашній атмосфері
Фото з Instagram Дмитра Монатіка

Нагадаємо, у Дмитра та Ірини є троє спільних дітей: 9-річний Данило, 7-річний Платон та Леон, який з'явився на світ наприкінці 2024-го. 

ТаблоID якось розповідав історію кохання співака та його дружини. До речі, перший поцілунок пари стався саме на день народження Ірини.

