"Ти - реально нереальна": Монатік ніжним віршем та спільними фото привітав дружину з 38-річчям
Співак Дмитро Монатік показав архівні фото з дружиною Іриною Монатік та ніжним віршем привітав її з днем народження.
Світлинами зірка поділився у своєму Instagram.
Нагадаємо, у Дмитра та Ірини є троє спільних дітей: 9-річний Данило, 7-річний Платон та Леон, який з'явився на світ наприкінці 2024-го.
ТаблоID якось розповідав історію кохання співака та його дружини. До речі, перший поцілунок пари стався саме на день народження Ірини.
