Дружина Монатіка показала, як він з синами проводить вихідний. Миле фото

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік замилувала, як коханий та їхні діти проводять разом вихідний.

Ірина запостила фото, на якому співак бавиться з синами - 8-місячним Леоном, Данилом та Платоном - у настільні ігри.

"Мої любі", - підписала світлину вона.

Маленькому Леону начепили на волоссячко приколку, або воно не заважало гратися з татом та братиками

Також вона поділилася фото з чоловіком з фешн-івенту дизайнера Руслана Багінського.

