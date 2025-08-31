Дружина Монатіка показала, як він з синами проводить вихідний. Миле фото
Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік замилувала, як коханий та їхні діти проводять разом вихідний.
Ірина запостила фото, на якому співак бавиться з синами - 8-місячним Леоном, Данилом та Платоном - у настільні ігри.
"Мої любі", - підписала світлину вона.
Також вона поділилася фото з чоловіком з фешн-івенту дизайнера Руслана Багінського.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік показала милі фото з молодшим сином на прогулянці.
А Дмитро на початку серпня традиційно привітав щемливим віршем кохану з днем народження.
