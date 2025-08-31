Дружина Монатіка показала, як він з синами проводить вихідний. Миле фото

Юлія Леськова - 31 серпня, 13:47
Ірина Монатік позує для фото
Фото з Instagram Ірини Монатік

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік замилувала, як коханий та їхні діти проводять разом вихідний. 

Ірина запостила фото, на якому співак бавиться з синами - 8-місячним Леоном, Данилом та Платоном - у настільні ігри. 

"Мої любі", - підписала світлину вона. 


Дмитро Монатік проводить вихідний з дітьми

Маленькому Леону начепили на волоссячко приколку, або воно не заважало гратися з татом та братиками

Також вона поділилася фото з чоловіком з фешн-івенту дизайнера Руслана Багінського. 

Ірина Монатік з чоловіком на модному івенті
Скріншот з Instagram Ірини Монатік

Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік показала милі фото з молодшим сином на прогулянці. 

А Дмитро на початку серпня традиційно привітав щемливим віршем кохану з днем народження. 

