Малий модник на прогулянці: дружина Монатіка показала милі фото 8-місячного сина
Дружина мультиартиста Дмитра Монатіка, Ірина поділилася в Instagram фото з прогулянки з їхнім молодшим сином, 8-місячним Леоном.
У прохолодну серпневу погоду малюка вбрали в шапку та кофтину з "клавішами" на рукавах. До речі, на селфі, зробленому Ірою в ліфті, навіть можна розгледіти трохи личка Леона.
Нагадаємо, старших синів, Данила та Платона зіркове подружжя вже давно не приховує від широкого загалу. Нещодавно Дмитро розказав, чим захоплюються хлопчаки.
Як відомо, наймолодший Монатік з'явився на світ у бомбосховищі пологового.
"Моя": Монатік прихилився до дружини для ніжного фото
Монатік із дружиною замилували спільними обіймами у фемілі-луках
Чоловік у захваті: дружина Монатіка у чорній мінісукні посвітила ніжками перед дзеркалом. Фото
Монатік замилував розвагами з синами та показався з дружиною на кумедному фото
"Ти - реально нереальна": Монатік ніжним віршем та спільними фото привітав дружину з 38-річчям