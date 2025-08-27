Малий модник на прогулянці: дружина Монатіка показала милі фото 8-місячного сина

Дружина мультиартиста Дмитра Монатіка, Ірина поділилася в Instagram фото з прогулянки з їхнім молодшим сином, 8-місячним Леоном.

У прохолодну серпневу погоду малюка вбрали в шапку та кофтину з "клавішами" на рукавах. До речі, на селфі, зробленому Ірою в ліфті, навіть можна розгледіти трохи личка Леона.

"Із молодшим", - підписала фото зіркова мама

Леон Дмитрович на стилі

Нагадаємо, старших синів, Данила та Платона зіркове подружжя вже давно не приховує від широкого загалу. Нещодавно Дмитро розказав, чим захоплюються хлопчаки.

Як відомо, наймолодший Монатік з'явився на світ у бомбосховищі пологового.