"Дізнався через відеозв'язок": POSITIFF про вагітність дружини, зміни в ставленні до неї та чи буде присутній на пологах

Співак POSITIFF (Олексій Завгородній), який із дружиною, танцівницею Юлією Сахневич чекає на первістка, поділився своїми емоціями з приводу майбутнього батьківства.

Як змінилися їхні стосунки з коханою, чи вже знають вони стать малюка і чи планують партнерські пологи, 35-річний артист розповів УНІАН.

Олексій згадав, як дізнався, що Юля при надії.

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"Це сталося того дня, коли я був на зйомках в Одесі. Про вагітність я дізнався через відеозв'язок. Як можна описати перші емоції, окрім сліз та неймовірної радості? Це був справді унікальний момент, який неможливо порівняти з чимось іншим. І зараз ми супер насолоджуємось цим станом і періодом", - зізнався виконавець.

Вагітність для пари стала довгоочікуваною і дуже бажаною

"Цей етап став для нас чимось дуже природнім, і ми відчули, що готові до змін у житті. Після того, як дізналися, що Юля вагітна, наше життя одразу стало іншим. Для мене це стало справжнім пробудженням почуття відповідальності, турботи та уваги. Незалежно від того, який я втомлений, піклуватися про Юлю стало найважливішим і найприємнішим. Ці зміни стали основою для ще глибших стосунків між нами", - розповів Завгородній.

Хлопчик у них буде або дівчинка, Юля з Олексієм уже знають.

"Так, ми дізналися стать дитини, і емоції були просто неймовірні! Це був дуже хвилюючий момент. Гендер-паті ми влаштували в колі близьких, все було дуже сімейно та затишно. Нам було важливо поділитися цією радістю з тими, кого ми любимо, і разом пережити цей особливий момент. Поки що стать знають лише найближчі, але коли настане час, ми з радістю поділимося цією новиною з усіма!", - пообіцяв POSITIFF.

Олексій тепер іще більше піклується про Юлю

До партнерських пологів Олексій ставиться дуже добре. І, звісно, в цей важливий момент буде поряд із дружиною.

"Ми з Юлею плануємо народжувати разом. Для нас важливо бути поряд одне з одним у такий важливий момент, адже це велика подія для нашої сім'ї, і, звісно, я хочу бути там, щоб підтримати її і пройти цей етап разом", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID саме розказував, хто з українських зірок має досвід партнерських пологів, а хто з відомих чоловіків зомлів, дивлячись, як народжується його дитя.

Як відомо, днями про свою другу вагітність оголосила акторка Анна Сагайдачна. А шоумена Володимира Остапчука зроблять татусем утретє вже в грудні.