"Найбільше невчасно": Дімопулос після приїзду в Київ викликала швидку
Блогерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос вперше за довгий час навідалася на батьківщину, у Київ.
Відразу після приїзду Санта викликала екстрену медичну допомогу та пояснила, що стало причиною цьому.
"Приїхати у Київ і відразу викликати швидку. Найбільше "невчасно", яке може бути. Кашляю так, що не можу говорити", - поскаржилася ексвиконавиця.
Дімопулос, яка є ексдружиною бізнесмена Ігоря Кучеренка, разом зі своєю донькою Софією мешкає у Дубаї. А старший син Санти від минулого шлюбу з Андрієм Джеджулою живе в Україні з батьком.
Сама Санта, яка нині перебуває у статусі холостячки, влаштовує власні ретрити.
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