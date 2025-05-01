"Найбільше невчасно": Дімопулос після приїзду в Київ викликала швидку

Блогерка і колишня співачка, а нині лайф-коуч Санта Дімопулос вперше за довгий час навідалася на батьківщину, у Київ.

Відразу після приїзду Санта викликала екстрену медичну допомогу та пояснила, що стало причиною цьому.

"Приїхати у Київ і відразу викликати швидку. Найбільше "невчасно", яке може бути. Кашляю так, що не можу говорити", - поскаржилася ексвиконавиця.

Поки Санта не повідомляла усіх подробиць

Реклама:

Дімопулос, яка є ексдружиною бізнесмена Ігоря Кучеренка, разом зі своєю донькою Софією мешкає у Дубаї. А старший син Санти від минулого шлюбу з Андрієм Джеджулою живе в Україні з батьком.

Сама Санта, яка нині перебуває у статусі холостячки, влаштовує власні ретрити.