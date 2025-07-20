Фреймут, онука Ротару, Горова, Дімопулос та Полякова повболівали за Усика на Вемблі у Лондоні
У ніч проти 20 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні відбувся історичний поєдинок - реванш українського боксера, абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа.
Тож чимало українських зірок вирішили підтримати нашого спортсмена та особисто приїхали до Британії, аби подивитися бій.
Наприклад, підтримати українця приїхала співачка Оля Полякова. Вона у джинсах, білій майці та бірюзовому піджаку навіть заселфилася з таблом.
Також вболівала за Усика на стадіоні й інтерв'юерка Раміна Есхакзай. Блогерка показалася на Вемблі у жовтій пишній блузі без бретелей, джинсах та кепці.
Цікаво, що дивилася боксерський поєдинок наживо й онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко.
Також підтримала українського чемпіона ведуча Марина Арістова разом з подругами.
На стадіоні у Лондоні засвітилася й українська продюсерка Ірина Горова.
Нагадаємо, перед реваншем Олександра Усика над Даніелем Дюбуа співачка Надя Дорофєєва виконала гімн України.
Крім того, Олександр Усик після розгромної перемоги над британцем замилував фото обіймів зі своєю дружиною.
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