Фреймут, онука Ротару, Горова, Дімопулос та Полякова повболівали за Усика на Вемблі у Лондоні

Фото з Instagram Ірини Горової

У ніч проти 20 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні відбувся історичний поєдинок - реванш українського боксера, абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика над британцем Даніелем Дюбуа.

Тож чимало українських зірок вирішили підтримати нашого спортсмена та особисто приїхали до Британії, аби подивитися бій.

Наприклад, підтримати українця приїхала співачка Оля Полякова. Вона у джинсах, білій майці та бірюзовому піджаку навіть заселфилася з таблом.

Полякова вирішила підтримати чемпіона особисто Фото з Instagram Олі Полякової

Фото з Instagram Олі Полякової

Також вболівала за Усика на стадіоні й інтерв'юерка Раміна Есхакзай. Блогерка показалася на Вемблі у жовтій пишній блузі без бретелей, джинсах та кепці.

Раміна у стильному кежуалі попозувала коло рингу Фото з Instagram Раміни Есхакзай

Цікаво, що дивилася боксерський поєдинок наживо й онука співачки Софії Ротару, 24-річна модель Софія Євдокименко.

Онука Ротару підтримала українського боксера в Лондоні

Також підтримала українського чемпіона ведуча Марина Арістова разом з подругами.

Марина з'явилася на стадіоні у коротенькому топі та сорочці в тон

Арістова зізналася, що дивитися бій наживо - зовсім інші емоції

На стадіоні у Лондоні засвітилася й українська продюсерка Ірина Горова.

Горова показалася на лондонському стадіоні в чорному костюмі Фото з Instagram Ірини Горової

Санта Дімопулос також спостерігала за розгромною перемогою Усика наживо

Фреймут, яка живе з дітьми у Лондоні, теж не пропустила поєдинку

Головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва разом зі своєю подругою, співфаундеркою фонду Маші Єфросиніної Ксаною Нечипоренко вболівали за Усика у Лондоні

Дружина футболіста Олександра Зінченка, Влада Зінченко також подивилася бій наживо Фото з Instagram Влади Зінченко

Нагадаємо, перед реваншем Олександра Усика над Даніелем Дюбуа співачка Надя Дорофєєва виконала гімн України.

Крім того, Олександр Усик після розгромної перемоги над британцем замилував фото обіймів зі своєю дружиною.