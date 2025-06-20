Дімопулос показала рідкісне фото з обома дітьми та сестрою

Санта Дімопулос показала, як провела сімейний день у Дубаї з обома дітьми - сином Даніелем і дочкою Софією.

Крім того, колишня співачка виклала рідкісне фото зі своєю сестрою Яною.

Як відомо, 16-річний первісток Санти цього року вирішив жити в Україні зі своїм батьком, Андрієм Джеджулою. Але на канікули радо приїздить до мами в сонячні ОАЕ.

Даніель уже майже на дві голови вищий за маму

Щодо сестри, то її Санта раніше вже показувала в мережі 6 років тому.

Яна і Санта не дуже схожі зовні

Нагадаємо, зі своїм єдиним офіційним чоловіком і батьком 5-річної Софії, Ігорем Кучеренком Санта розлучилася рік тому. Відтоді вона живе в Дубаї і проводить ретрити на Балі та активно займається спортом і коучингом.