Дімопулос показала рідкісне фото з обома дітьми та сестрою

ТаблоID - 20 червня, 12:15

Санта Дімопулос показала, як провела сімейний день у Дубаї з обома дітьми - сином Даніелем і дочкою Софією. 

Крім того, колишня співачка виклала рідкісне фото зі своєю сестрою Яною. 

Як відомо, 16-річний первісток Санти цього року вирішив жити в Україні зі своїм батьком, Андрієм Джеджулою. Але на канікули радо приїздить до мами в сонячні ОАЕ. 

Дімопулос з сином і дочкою

Даніель уже майже на дві голови вищий за маму


Щодо сестри, то її Санта раніше вже показувала в мережі 6 років тому. 

Санта Дімопулос з сестрою Яною

Яна і Санта не дуже схожі зовні

Нагадаємо, зі своїм єдиним офіційним чоловіком і батьком 5-річної Софії, Ігорем Кучеренком Санта розлучилася рік тому. Відтоді вона живе в Дубаї і проводить ретрити на Балі та активно займається спортом і коучингом. 

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