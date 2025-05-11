Найрідніші друзяшки: 10-річні син і донька князя Монако зворушили ніжним жестом на фото зі свого першого причастя

Юлія Леськова - 11 травня, 14:04
Князь і княгиня Монако з дітьми на фото
Фото Axel Bastello / Palais princier

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина княгиня Шарлін попозували разом зі своїми дітьми-двійнятами, 10-річними Габріелою та Жаком коло католицького собору, де вони прийняли таїнство причастя. 

Світлинами поділилися на офіційній сторінці княжої родини в Instagram. 

"У День першого причастя ми щиро вітаємо спадкоємного князенка Жака та князівну Габріелу, які прийняли це таїнство з вірою та шаною", - написали під фото. 


До речі, одягнуті Габріела та Жак були у спеціальні білі балахони (білий колір у католиків символізує чистоту та непорочність, тому перше причастя приймають тільки у цьому кольорі, - ред). 

Діти князя та княгині Монако на першому причасті

У князівни на голові був золотий обідок

Фото Axel Bastello / Palais princier

До речі, своє перше причастя прийняла й 7-річна дочка української телеведучої Ольги Фреймут. 

Нагадаємо, на початку квітня князівна Габріела та князенко Жак у стильних луках засвітилися з батьками у французькому вояжі. 

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