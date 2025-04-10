10-річні князівна й князенко Монако в стильних луках засвітилися з батьками у французькому вояжі. Фото

Князівна Монако Габріела та князенко Жак Фото Eric Mathon / Palais princier / Olivier Huitel

Княжа родина Монако 9-го квітня відвідала Кот-д'Армор, департамент на заході Франції. Разом із батьками, Альбером і Шарлін, приїхали їхні діти-двійнята, Габріела та Жак.

10-річні князівна і князенко урочисто відкрили пам'ятну табличку, встановлену на честь їхнього візиту. Фото опублікували в офіційному Instagram палацу.

Альбер ІІ та його син для появи на публіці вбралися в темно-сині костюми з краватками. Шарлін же з донею скоординували свої луки в інший спосіб: на мамі був коричневий штанний костюм у дрібну клітинку, а на Габріелі - коричневе пальтечко з твіду.

Як відомо, всього в князя Монако, котрий до одруження мав бурхливе особисте життя, четверо нащадків. Із позашлюбними донькою та сином Альбер підтримує добрі стосунки та щедро їх забезпечує, але наступним князем стане Жак.

Нагадаємо, подейкують, що в Альбера та Шарлін суто протокольний шлюб і насправді вони не живуть разом.