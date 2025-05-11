Фреймут у ніжному луці показалася з ошатними дітьми на першому причасті 7-річної дочки у Лондоні. Фото

Телеведуча Оля Фреймут показала своїм шанувальникам, як пройшло перше причастя її молодшої доньки Євдокії в лондонській церкві.

Оля поділилася фото з 7-річною дочкою у довгому білому платті з блакитним поясом та 9-річним сином Валерієм у сірому костюмі. Сама ж телеведуча обрала легку сукню молочного кольору А-силуету.

"Перше причастя Євдокії. 10.05.25. Лондон. З Богом все можливе, пам'ятай, донечко", - написала Фреймут під фото.

Реклама:

Фреймут замилувала сином, який цілує її в щоку

До речі, молодша донечка Олі дуже схожа на неї в дитинстві

Милі обійми зі старшим братиком

Валерій прийшов підтримати сестричку у такий важливий день

До речі, в Ольги Фреймут є ще й старша донька від попередніх стосунків: 19-річна Злата. Наразі дівчина живе та навчається у США.

Нагадаємо, днями Ольга в інтерв'ю розповіла про свою нову роботу у Лондоні, чому чоловіку не подобається, як вона виховує дітей, а також про те, чи колола ботокс та чому не займається спортом.