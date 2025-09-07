Ошатний Жак і ніжна Габріела з букетиком квітів: діти князя Монако традиційно попрощалися з літом

Юлія Леськова - 7 вересня, 15:46
Діти князя Альбера та княгині Шарлін
Габріела була на святі з барвистим букетиком
Фото Micha ël Alesi

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін разом з дітьми - 10-річними двійнятами Жаком та Габріелою - відвідали традиційний пікнік U Cavagn ëtu, який влаштовують, аби провести літо.

З нагоди події князівну Габріелу одягнули у довгий літній сарафан у квітковий принт, а княгиня прийшла у білій мереживній сукні довжини міді. 

Князь Альбер ІІ та князенко Жак одягнулися у класичні костюми. 


Традиційний пікнік в Монако
На пікнік зібралося чимало людей
Фото Micha ël Alesi
Донька княгині Шарлін з квітами

Габріела дуже схожа на свою маму Шарлін

Син княгині Шарлін на пікніку
Фото Micha ël Alesi
Традиційний пікнік Монако влаштовують на знак завершення літа

Фото Micha ël Alesi

Нагадаємо, наприкінці липня княгиня Шарлін у розкішній рожевій сукні приєдналася до чоловіка на святкуванні 20-річчя правління

Також Шарлін у блакитно-срібному образі відвідала благодійний івент Червоного Хреста у Монако. 

