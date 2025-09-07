Ошатний Жак і ніжна Габріела з букетиком квітів: діти князя Монако традиційно попрощалися з літом
Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін разом з дітьми - 10-річними двійнятами Жаком та Габріелою - відвідали традиційний пікнік U Cavagn ëtu, який влаштовують, аби провести літо.
З нагоди події князівну Габріелу одягнули у довгий літній сарафан у квітковий принт, а княгиня прийшла у білій мереживній сукні довжини міді.
Князь Альбер ІІ та князенко Жак одягнулися у класичні костюми.
Нагадаємо, наприкінці липня княгиня Шарлін у розкішній рожевій сукні приєдналася до чоловіка на святкуванні 20-річчя правління.
Також Шарлін у блакитно-срібному образі відвідала благодійний івент Червоного Хреста у Монако.
