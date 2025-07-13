Княгиня Шарлін у блакитно-срібному образі та князь Альбер з червоним метеликом відвідали благодійну вечерю

Юлія Леськова - 13 липня, 15:36
Княгиня Монако на благодійному вечері Червоного хреста
Фото Michaël Alesi / Palais princier

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін відвідали благодійний івент Червоного Хреста. 

На подію Шарлін прийшла у розкішній сукні блакитного кольору з накидкою та глибоким декольте від Elіe Saab за 3700 доларів та срібних туфлях на підборах від Gianvito Rossi за 730 доларів, а Альбер обрав для виходу білий смокінг, червоний метелик та чорні штани. 

На благодійному вечорі були присутні 800 гостей, які робили пожертви, потім запустили феєрверк та послухали концерт. 


Князь Монако з дружиною на гала-вечері

Свій образ княгиня доповнила прикрасами з діамантами від бренуд Graff

Фото Michaël Alesi / Palais princier
Княгиня Монако Шарлін на сцені

Шарлін виголосила промову зі сцени

Фото Michaël Alesi / Palais princier
Княгиня Монако у розкішному платті

Князь та княгиня потанцювали на благодійному вечері

Фото Michaël Alesi / Palais princier

Нагадаємо, на початку липня князь та княгиня Монако відсвяткували агатове весілля. 

А наприкінці червня Альбер та Шарлін в ошатних луках помахали мешканцям Монако з балкону.

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