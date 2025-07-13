Княгиня Шарлін у блакитно-срібному образі та князь Альбер з червоним метеликом відвідали благодійну вечерю

Князь Монако Альбер ІІ та його дружина, княгиня Шарлін відвідали благодійний івент Червоного Хреста.

На подію Шарлін прийшла у розкішній сукні блакитного кольору з накидкою та глибоким декольте від Elіe Saab за 3700 доларів та срібних туфлях на підборах від Gianvito Rossi за 730 доларів, а Альбер обрав для виходу білий смокінг, червоний метелик та чорні штани.

На благодійному вечорі були присутні 800 гостей, які робили пожертви, потім запустили феєрверк та послухали концерт.

Свій образ княгиня доповнила прикрасами з діамантами від бренуд Graff Фото Michaël Alesi / Palais princier

Шарлін виголосила промову зі сцени Фото Michaël Alesi / Palais princier

Князь та княгиня потанцювали на благодійному вечері Фото Michaël Alesi / Palais princier

Нагадаємо, на початку липня князь та княгиня Монако відсвяткували агатове весілля.

А наприкінці червня Альбер та Шарлін в ошатних луках помахали мешканцям Монако з балкону.