Князь і княгиня Монако з дітьми в ошатних луках помахали з балкона під час святкової церемонії. Фото
Княгиня Монако Шарлін у компанії князя Альберт ІІ та їхніх дітей, 10-річних двійнят, Габріели і Жака відвідала святкування Дня Святого Івана.
Для заходу Її Величність вдягнула стриману чорну максісукню без рукавів, а її дочка — біле вбрання з фатиновим шаром. Князь із сином зупинилися на класичних темних костюмах з краваткою.
Родина разом подивилася церемонію благословення і традиційний танцювальний виступ. Також вони поспостерігали за святковим розпаленням багаття. Фотографії з заходу були опубліковані в Instagram.
Останніми тижнями княгиня відвідала чимало офіційних подій. Вона спілкувалася з дружиною Макрона та зустрілася з Робін Райт.
Окрім цього вона демонструвала червоний образ на Формулі-1 і шовковий костюмчик на прийомі. Також дружина князя у квітах показувалася в галереї. А якось ТаблоID розповідав, як змінювався стиль монархині.
Шарлін відома своєю пристрастю до покупки дорогих речей. Це підтверджує таємна бухгалтерія сім'ї, через яку представники Монако втрапили у скандал.