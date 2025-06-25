Князь і княгиня Монако з дітьми в ошатних луках помахали з балкона під час святкової церемонії. Фото

Княгиня Монако Шарлін у компанії князя Альберт ІІ та їхніх дітей, 10-річних двійнят, Габріели і Жака відвідала святкування Дня Святого Івана.

Для заходу Її Величність вдягнула стриману чорну максісукню без рукавів, а її дочка — біле вбрання з фатиновим шаром. Князь із сином зупинилися на класичних темних костюмах з краваткою.

Родина разом подивилася церемонію благословення і традиційний танцювальний виступ. Також вони поспостерігали за святковим розпаленням багаття. Фотографії з заходу були опубліковані в Instagram.

Князівська сім'я попозувала на балконі Фото Eric Mathon / Palais princier

Шарлін мала елегантний вигляд на офіційному заході

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Останніми тижнями княгиня відвідала чимало офіційних подій. Вона спілкувалася з дружиною Макрона та зустрілася з Робін Райт.

Окрім цього вона демонструвала червоний образ на Формулі-1 і шовковий костюмчик на прийомі. Також дружина князя у квітах показувалася в галереї. А якось ТаблоID розповідав, як змінювався стиль монархині.

Шарлін відома своєю пристрастю до покупки дорогих речей. Це підтверджує таємна бухгалтерія сім'ї, через яку представники Монако втрапили у скандал.