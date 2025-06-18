Княгиня Монако на закритті фестивалю оголила плечі в небесній сукні від Louis Vuitton

Князь Монако Альбер II та його дружина, княгиня Шарлін 17-го червня навідалися на закриття 64-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло.

Подружжя з доброзичливістю роздавало автографи та робило селфі на синій доріжці Форуму Грімальді, тепло вітаючи своїх шанувальників.

Для заходу княгиня Монако одягнула блакитну сукню з нової колекції Louis Vuitton.

Сукня княгині і хідник - у схожих відтінках

Шарлін встигла приділити час фанатам

Альбер II вручив спеціальну премію Князя Реньє III документальному фільму Rewilding Shark, спільного виробництва CNA та Kraken Films, який був відзначений за свою сильну розповідь і активну екологічну позицію щодо збереження довкілля.

А Шарлін вручила престижну Кришталеву Німфуамериканській акторці, режисерці та продюсерці Робін Райт.

Нагадаємо, днями Шарлін завітала на зустріч у сукні кольору мушлі.

Як відомо, у підлітковому віці Шарлін почала будувати кар'єру плавчині. Незадовго після цього зірка пробувала себе і в якості фотомоделі. Раніше ТаблоID розказував, як упродовж років змінювався стиль і життя княгині.