Княгиня Монако на закритті фестивалю оголила плечі в небесній сукні від Louis Vuitton

Марія Мельник - 18 червня, 16:45

Князь Монако Альбер II та його дружина, княгиня Шарлін 17-го червня навідалися на закриття 64-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло.

Подружжя з доброзичливістю роздавало автографи та робило селфі на синій доріжці Форуму Грімальді, тепло вітаючи своїх шанувальників.

Шарлін у блакитній сукні
Фото з офіційної сторінки в Instagram

Для заходу княгиня Монако одягнула блакитну сукню з нової колекції Louis Vuitton.


Княгиня Монако у блакитній сукні

Сукня княгині і хідник - у схожих відтінках

Шарлін на хіднику

Шарлін встигла приділити час фанатам

Князь Монако з аудиторіє

Альбер II вручив спеціальну премію Князя Реньє III документальному фільму Rewilding Shark, спільного виробництва CNA та Kraken Films, який був відзначений за свою сильну розповідь і активну екологічну позицію щодо збереження довкілля.

А Шарлін вручила престижну Кришталеву Німфуамериканській акторці, режисерці та продюсерці Робін Райт.

Нагадаємо, днями Шарлін завітала на зустріч у сукні кольору мушлі.

Як відомо, у підлітковому віці Шарлін почала будувати кар'єру плавчині. Незадовго після цього зірка пробувала себе і в якості фотомоделі. Раніше ТаблоID розказував, як упродовж років змінювався стиль і життя княгині.

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