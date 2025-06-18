Княгиня Монако на закритті фестивалю оголила плечі в небесній сукні від Louis Vuitton
Князь Монако Альбер II та його дружина, княгиня Шарлін 17-го червня навідалися на закриття 64-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло.
Подружжя з доброзичливістю роздавало автографи та робило селфі на синій доріжці Форуму Грімальді, тепло вітаючи своїх шанувальників.
Для заходу княгиня Монако одягнула блакитну сукню з нової колекції Louis Vuitton.
Альбер II вручив спеціальну премію Князя Реньє III документальному фільму Rewilding Shark, спільного виробництва CNA та Kraken Films, який був відзначений за свою сильну розповідь і активну екологічну позицію щодо збереження довкілля.
А Шарлін вручила престижну Кришталеву Німфуамериканській акторці, режисерці та продюсерці Робін Райт.
Нагадаємо, днями Шарлін завітала на зустріч у сукні кольору мушлі.
Як відомо, у підлітковому віці Шарлін почала будувати кар'єру плавчині. Незадовго після цього зірка пробувала себе і в якості фотомоделі. Раніше ТаблоID розказував, як упродовж років змінювався стиль і життя княгині.
Княгиня Шарлін у маскулінному ч/б приєдналася до ошатного князя Альбера ІІ на івенті в Парижі. Фото
Білий верх і строкатий низ: княгиня Шарлін вигуляла яскраві барви на автоперегонах у Монако
Княгиня Шарлін у пастельному Dior похвалилася своїм садом дружині Макрона у Louis Vuitton. Фото