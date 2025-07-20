Княгиня Шарлін у рожевій сукні з мереживом приєдналася до чоловіка з ошатними дітьми на святкуванні 20-річчя його правління

Князь Монако Альбер ІІ з дружиною, княгинею Шарлін та дітьми - 10-річними двійнятами Жаком та Габріелою - відвідали святковий захід з нагоди 20-річчя правління князя.

З нагоди ювілею правління свого чоловіка Шарлін одягнула ніжно-рожеву сукню А-силуета з асиметричним подолом, який був прикрашений мереживом від Oscar de la Renta за 4690 доларів.

Свій образ вона доповнила мінімалістичними прикрасами та білими туфлями на підборах від бренду Gianvito Rossi за 680 доларів.

Діти Шарлін та Альбера теж були одягнені святково: князівна з'явилася на святі у білій сукні та з віночком на голові, а князенко - у класичному костюмі та з синьою краваткою.

Шарлін з дітьми підтримали Альбера у таку важливу дату Фото Michael Alesi / Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Palais princier

Маленька Габріела має неймовірний вигляд у білому платтячку Фото Michael Alesi / Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Palais princier

Як вам образ княгині?

Святкові заходи з нагоди річниці правління Альбера закінчився тим, що всі присутні мали змогу скуштувати гігантський торт, прикрашений макаронами у колір прапору Монако.

Нагадаємо, нещодавно княгиня Монако у блакитно-срібному образі відвідала благодійний вечір.

А на початку липня княже подружжя відсвяткувало своє агатове весілля.