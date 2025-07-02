Князь та княгиня Монако відсвяткували агатове весілля

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1-го липня князь Монако Альбер ІІ та його дружина Шарлін відзначили 14-ту річницю свого одруження - агатове весілля.

Палац із урочистої нагоди опублікував у офіційному Instagram фото пари. Щоправда, лише надвечір 2-го липня. Світлина, яка була використана для привітання - з нещодавньої появи князя з княгинею на перегонах Формули-1.

Як відомо, Альбер та Шарлін виховують двох дітей: 10-річних Габріелу та Жака. Хлопчик одного дня успадкує князівський престол, хоча і є наймолодшим із чотирьох нащадків Альбера.

Нагадаємо, ТаблоID розказував, як змінювався з роками стиль Шарлін.