Князь та княгиня Монако відсвяткували агатове весілля
1-го липня князь Монако Альбер ІІ та його дружина Шарлін відзначили 14-ту річницю свого одруження - агатове весілля.
Палац із урочистої нагоди опублікував у офіційному Instagram фото пари. Щоправда, лише надвечір 2-го липня. Світлина, яка була використана для привітання - з нещодавньої появи князя з княгинею на перегонах Формули-1.
Як відомо, Альбер та Шарлін виховують двох дітей: 10-річних Габріелу та Жака. Хлопчик одного дня успадкує князівський престол, хоча і є наймолодшим із чотирьох нащадків Альбера.
Нагадаємо, ТаблоID розказував, як змінювався з роками стиль Шарлін.
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