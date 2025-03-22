"Мені дуже пощастило": дівчина Танчинця зізналася, чи планують вони одружуватися та як ведуть спільний побут

Фото з Instagram Юліанни Корецької

Дівчина фронтмена гурту "Без обмежень" Сергія Танчинця, піарниця Юліана Корецька поспілкувалася зі своїми підписниками в Instagram та відповіла, чи планує одружуватися з музикантом та як вони ведуть спільний побут.

Юліанна зазначила, що вони з Сергієм придумали імена майбутнім дітям на другий день їхніх стосунків.

"Думаю, більшість людей планують і те, і інше. Ми придумали імена майбутнім дітям на другий день наших відносин. Тому так, плануємо. А щодо весілля у його класичному розумінні - мабуть, ні. Точно не у цих реаліях", - написала дівчина.

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Як відомо, у Танчинця є двоє дітей від попереднього шлюбу: 7-річний син Лук'ян та 16-річна донька Настя

Дівчина музиканта показала нове фото з ним

Також у Корецької поцікавилися, чи допомагає їй Танчинець у побуті.

"Це скоріше я допомагаю йому у побуті. Не буду тут розписувати, але мені правда дуже пощастило. Ну як і йому зі мною, звісно", - додала вона.

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Юліанна зазначила, що у них з Сергієм немає хатньої робітниці.

"У цьому немає потреби. По-перше, нам реально в кайф, і ми справляємося самі. По-друге, нас немає вдома по 2 тижні на місяць. Ми елементарно не встигаємо розвести вдома сильний срач. Якщо потрібне генеральне прибирання з миттям вікон чи щось подібне, то клінінг. Це десь раз у 2-3 місяці", - зазначила дівчина.

Скріншот з Instagram Юліанни Корецької

Про свої нові стосунки Сергій Танчинець оголосив у квітні 2024 року. Фанати запідозрили його в стосунках з піарницею після того, як музикант опублікував фото з нею, де цілує дівчину у шию.

Також на початку грудня минулого року Танчинець розповідав, як веде побут з коханою.