Копія тата: Танчинець у 7-й день народження сина показав, як він змінювався. Фото
Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець з ніжністю привітав свого сина Лук'яна з днем народження.
Хлопчині виповнилося 7 років. З цієї нагоди зірковий тато показав сімейні фото з іменинником і тепло до нього звернувся.
"Цьому хлопчику сьогодні вже цілих сім років! Синочок, будь здоровий, моя люба дитино", — написав артист.
У Танчинця також є 16-річна донька Анастасія. Нагадаємо, колишня дружина Сергія, Анна разом з дітьми переїхала до Японії після початку повномасштабного вторгнення.
Нащадки артиста намагаються частіше навідуватися в Україну і проводити час з батьком. Нещодавно Анастасія навіть приєдналася до гастролей гурту "Без Обмежень".
А торік Сергій розповів про свій новий роман з піарницею Юліаною Корецькою.
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