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Копія тата: Танчинець у 7-й день народження сина показав, як він змінювався. Фото

Карина Тімкова - 5 березня, 13:50

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець з ніжністю привітав свого сина Лук'яна з днем народження.

Хлопчині виповнилося 7 років. З цієї нагоди зірковий тато показав сімейні фото з іменинником і тепло до нього звернувся.

"Цьому хлопчику сьогодні вже цілих сім років! Синочок, будь здоровий, моя люба дитино", — написав артист.

Сергій Танчинець привітав сина Лук'яна з днем народження

Співак показав, як змінювався його син

Фото з Instagram

Сергій Танчинець зворушливо звернувся до 7-річного сина

Сергій згадав, як раніше їздив з іменинником у відпустку

Сергій Танчинець виклав рідкісні фото з сином
Підписники написали, що Лук'ян копія свого тата
Сергій Танчинець присвятив сину Лук'яну вітальний пост

Танчинець любить прогулянки з дітьми

Сергій Танчинець показав фото свого сина

Лідер гурту "Без Обмежень" згадав часи, коли його синок ще був маленьким

Сергій Танчинець попозував зі своєю молодшою дитиною

Зараз діти музиканта живуть за кордоном, але якось він приїжджав до них у Токіо

У Танчинця також є 16-річна донька Анастасія. Нагадаємо, колишня дружина Сергія, Анна разом з дітьми переїхала до Японії після початку повномасштабного вторгнення.

Нащадки артиста намагаються частіше навідуватися в Україну і проводити час з батьком. Нещодавно Анастасія навіть приєдналася до гастролей гурту "Без Обмежень".

А торік Сергій розповів про свій новий роман з піарницею Юліаною Корецькою.

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