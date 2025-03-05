Копія тата: Танчинець у 7-й день народження сина показав, як він змінювався. Фото

Лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець з ніжністю привітав свого сина Лук'яна з днем народження.

Хлопчині виповнилося 7 років. З цієї нагоди зірковий тато показав сімейні фото з іменинником і тепло до нього звернувся.

"Цьому хлопчику сьогодні вже цілих сім років! Синочок, будь здоровий, моя люба дитино", — написав артист.

Співак показав, як змінювався його син Фото з Instagram

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Сергій згадав, як раніше їздив з іменинником у відпустку

Підписники написали, що Лук'ян копія свого тата

Танчинець любить прогулянки з дітьми

Лідер гурту "Без Обмежень" згадав часи, коли його синок ще був маленьким

Зараз діти музиканта живуть за кордоном, але якось він приїжджав до них у Токіо

У Танчинця також є 16-річна донька Анастасія. Нагадаємо, колишня дружина Сергія, Анна разом з дітьми переїхала до Японії після початку повномасштабного вторгнення.

Нащадки артиста намагаються частіше навідуватися в Україну і проводити час з батьком. Нещодавно Анастасія навіть приєдналася до гастролей гурту "Без Обмежень".

А торік Сергій розповів про свій новий роман з піарницею Юліаною Корецькою.