"Маленький Посейдон": коханий Нікітюк показався з сином на руках

ТаблоID - 7 серпня, 11:45

Батько первістка телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук замилував кадром, на якому тримає на руках синочка. 

Фото він виклав у своєму Instagram та підписав його "Жинкин син". 

Дмитро Бабчук з сином Лесі Нікітюк

"Маленький Посейдон", - також написав про сина Дмитро

Леся у відповідь прокоментувала: "І чулувіків син". 


15-го серпня хлопчику, ім'я якого досі не оголошували, виповниться 2 місяці. 29-річний Бабчук розказував, що йому хочеться бути з сином 24 на 7, але через службу це поки неможливо. 

нікітюк
