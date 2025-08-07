"Маленький Посейдон": коханий Нікітюк показався з сином на руках
Батько первістка телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук замилував кадром, на якому тримає на руках синочка.
Фото він виклав у своєму Instagram та підписав його "Жинкин син".
Леся у відповідь прокоментувала: "І чулувіків син".
15-го серпня хлопчику, ім'я якого досі не оголошували, виповниться 2 місяці. 29-річний Бабчук розказував, що йому хочеться бути з сином 24 на 7, але через службу це поки неможливо.
