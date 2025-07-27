Нікітюк в образі сексі-ковбойки зізналася, чому з радістю повертається додому після роботи

Юлія Леськова - 27 липня, 11:10
Леся Нікітюк наробила фото на дні народженні блогерки
Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк у звабливому образі зізналася, що після народження сина повертається додому з роботи із радістю.

У своєму Instagram Нікітюк показалася у шкіряному корсеті, коротеньких джинсових шортах, панчохах та ковбойському капелюсі. У такому образі зірка вела день народження блогерки Candy Superstar.

"Зізнаюсь, тепер після роботи повертатися додому стало радісно. Тепер мене там чекають. Аж плачуть", - написала під відео з танцями Леся. 


Леся Нікітюк показалася у мінішортах та корсеті

Леся Нікітюк приміряла на себе образ сексі-ковбойки

Леся Нікітюк показалася у секс-образі

До слова, після пологів Нікітюк швидко повернулася до силових тренувань

Леся Нікітюк провела день народження блогерки

Як вам образ Лесі для свята?

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк та її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук влаштували свято з нагоди першого місяця життя їхнього синочка.

Як відомо, свою вагітність Леся приховувала до останнього, через що навіть поповзли чутки - пара зверталася за послугами сурогатної матері. Проте Леся на такі закиди відповіла з гумором

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