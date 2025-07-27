Нікітюк в образі сексі-ковбойки зізналася, чому з радістю повертається додому після роботи
Телеведуча Леся Нікітюк у звабливому образі зізналася, що після народження сина повертається додому з роботи із радістю.
У своєму Instagram Нікітюк показалася у шкіряному корсеті, коротеньких джинсових шортах, панчохах та ковбойському капелюсі. У такому образі зірка вела день народження блогерки Candy Superstar.
"Зізнаюсь, тепер після роботи повертатися додому стало радісно. Тепер мене там чекають. Аж плачуть", - написала під відео з танцями Леся.
Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк та її наречений, військовослужбовець Дмитро Бабчук влаштували свято з нагоди першого місяця життя їхнього синочка.
Як відомо, свою вагітність Леся приховувала до останнього, через що навіть поповзли чутки - пара зверталася за послугами сурогатної матері. Проте Леся на такі закиди відповіла з гумором.