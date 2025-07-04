"Мамського блогу не буде": Нікітюк в купальнику випнула соковитий бюст через три тижні після пологів
Телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня вперше стала мамою, похизувалася післяпологовою формою.
Для цього зірка наробила спокусливих фото у блакитному купальнику.
"Мамського блога не буде, Playboy, звʼяжіться зі мною", - жартома написала Леся.
Нагадаємо, батько сина Лесі - військовий Дмитро Бабчук. Про стосунки з ним вона оголосила у жовтні 2024, а вже за кілька місяців пара заручилася. Можливо, закохані вже одружилися, бо ще в квітні на пальці Лесі помітили обручку.
До речі, днями Нікітюк відбивалася від чуток про сурогатну маму.
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