"Мамського блогу не буде": Нікітюк в купальнику випнула соковитий бюст через три тижні після пологів

Телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня вперше стала мамою, похизувалася післяпологовою формою.

Для цього зірка наробила спокусливих фото у блакитному купальнику.

"Мамського блога не буде, Playboy, звʼяжіться зі мною", - жартома написала Леся.

Леся навіть придбала спеціальну кепку, щоби дати знати про свій статус

Лише 18 днів після пологів, а фігура ведучої вже виглядає ідеально

Нагадаємо, батько сина Лесі - військовий Дмитро Бабчук. Про стосунки з ним вона оголосила у жовтні 2024, а вже за кілька місяців пара заручилася. Можливо, закохані вже одружилися, бо ще в квітні на пальці Лесі помітили обручку.

До речі, днями Нікітюк відбивалася від чуток про сурогатну маму.