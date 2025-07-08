"Бажання бути поруч 24/7": обранець Нікітюк поділився враженнями від батьківства

Тамара Кудрявченко - 8 липня, 10:41
Нікітюк з коханим

Леся з Дмитром 15-го червня стали батьками вперше

29-річний наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук поділився враженнями від батьківства. 

Відповідаючи на запитання своїх підписників, він також детальніше розповів про специфіку своєї служби. 

Дмитра запитали, як це - бути батьком і військовим одночасно. 


"Взагалі гуд, але бажання є бути поруч 24/7 завжди, але поки не маємо такої можливості", - зазначив Бабчук. 

Через службу Дмитро не має можливості бути з Лесею і сином поруч весь час

Через службу Дмитро не має можливості бути з Лесею і сином поруч весь час

Крім того, коханий Лесі зізнався, що весь час хоче щось купувати сину. 

Бабчук вважає себе легкою людиною

Бабчук вважає себе легкою людиною

Виходить, що Бабчук воює з 20-річного віку

Виходить, що Бабчук воює з 20-річного віку

Нагадаємо, 37-річна Нікітюк теж ділилася враженнями від материнства і казала, що мамського блогу у неї не буде. 

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