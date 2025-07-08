"Бажання бути поруч 24/7": обранець Нікітюк поділився враженнями від батьківства

Леся з Дмитром 15-го червня стали батьками вперше

29-річний наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук поділився враженнями від батьківства.

Відповідаючи на запитання своїх підписників, він також детальніше розповів про специфіку своєї служби.

Дмитра запитали, як це - бути батьком і військовим одночасно.

"Взагалі гуд, але бажання є бути поруч 24/7 завжди, але поки не маємо такої можливості", - зазначив Бабчук.

Через службу Дмитро не має можливості бути з Лесею і сином поруч весь час

Крім того, коханий Лесі зізнався, що весь час хоче щось купувати сину.

Бабчук вважає себе легкою людиною

Виходить, що Бабчук воює з 20-річного віку

Нагадаємо, 37-річна Нікітюк теж ділилася враженнями від материнства і казала, що мамського блогу у неї не буде.