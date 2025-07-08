"Бажання бути поруч 24/7": обранець Нікітюк поділився враженнями від батьківства
29-річний наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук поділився враженнями від батьківства.
Відповідаючи на запитання своїх підписників, він також детальніше розповів про специфіку своєї служби.
Дмитра запитали, як це - бути батьком і військовим одночасно.
"Взагалі гуд, але бажання є бути поруч 24/7 завжди, але поки не маємо такої можливості", - зазначив Бабчук.
Крім того, коханий Лесі зізнався, що весь час хоче щось купувати сину.
Нагадаємо, 37-річна Нікітюк теж ділилася враженнями від материнства і казала, що мамського блогу у неї не буде.
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