"Боже, в нас є дитина": Нікітюк у летючому міні відсвяткувала перший місяць свого синочка. Фото

37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня народила первістка, відсвяткувала перший місяць життя свого синочка.

Знаменитість підготувала цілу вечірку, для якої вбралась у летючу кремову мінісукню. Новоспечена матуся ефектно попозувала на тлі прикрашеної кульками локації.

"Нашому чулувічку вже місяць. У моєму серці прокидається любов невідомої для мене галактики під назвою "ДИТИНА". Боже, в нас є дитина!", — написала вона.

Свій святковий аутфіт ведуча доповнила блакитною пустушкою (або вона вже звикла носити дитячі речі з собою) Фото instagram

Зірка посвітила стрункими ніжками через місяць після пологів

Леся похвалилася прикрашеним столом для вечірки

До речі, наречений Нікітюк, 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук зізнавався, що взагалі не хоче відходити від малюка та коханої

А такий тортик батьки підготували на честь свого хлопчика

Як відомо, свою вагітність ведуча тримала у секреті, аж поки не народила. Після пологів Леся виходила на зв'язок з шанувальниками, розповідаючи перші враження від материнства.

Також знаменитість хвалилася стрункою фігурою всього за кілька днів після народження сина. А ще вона вже встигла повернутись у спортзал.

До речі, стосунки з Дмитром Нікітюк вперше розсекретила у жовтні 2024-го. Вже на початку цього року він зробив їй пропозицію.