"Боже, в нас є дитина": Нікітюк у летючому міні відсвяткувала перший місяць свого синочка. Фото
37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня народила первістка, відсвяткувала перший місяць життя свого синочка.
Знаменитість підготувала цілу вечірку, для якої вбралась у летючу кремову мінісукню. Новоспечена матуся ефектно попозувала на тлі прикрашеної кульками локації.
"Нашому чулувічку вже місяць. У моєму серці прокидається любов невідомої для мене галактики під назвою "ДИТИНА". Боже, в нас є дитина!", — написала вона.
Як відомо, свою вагітність ведуча тримала у секреті, аж поки не народила. Після пологів Леся виходила на зв'язок з шанувальниками, розповідаючи перші враження від материнства.
Також знаменитість хвалилася стрункою фігурою всього за кілька днів після народження сина. А ще вона вже встигла повернутись у спортзал.
До речі, стосунки з Дмитром Нікітюк вперше розсекретила у жовтні 2024-го. Вже на початку цього року він зробив їй пропозицію.