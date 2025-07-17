"Боже, в нас є дитина": Нікітюк у летючому міні відсвяткувала перший місяць свого синочка. Фото

Карина Тімкова - 17 липня, 12:15

37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня народила первістка, відсвяткувала перший місяць життя свого синочка.

Знаменитість підготувала цілу вечірку, для якої вбралась у летючу кремову мінісукню. Новоспечена матуся ефектно попозувала на тлі прикрашеної кульками локації.

"Нашому чулувічку вже місяць. У моєму серці прокидається любов невідомої для мене галактики під назвою "ДИТИНА". Боже, в нас є дитина!", — написала вона.

Леся Нікітюк у мінісукні попозувала на вечірці свого синочка

Свій святковий аутфіт ведуча доповнила блакитною пустушкою (або вона вже звикла носити дитячі речі з собою)

Фото instagram

Леся Нікітюк посвітила довгими ногами на святі свого 1-місячного сина

Зірка посвітила стрункими ніжками через місяць після пологів

Леся Нікітюк засвітила святковий стіл для вечірки її сина

Леся похвалилася прикрашеним столом для вечірки

Леся Нікітюк у міні попозувала на вечірці з нагоди одного місяця сина

До речі, наречений Нікітюк, 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук зізнавався, що взагалі не хоче відходити від малюка та коханої

Леся Нікітюк влаштувала миле свято на перший місяць свого сина

А такий тортик батьки підготували на честь свого хлопчика

Як відомо, свою вагітність ведуча тримала у секреті, аж поки не народила. Після пологів Леся виходила на зв'язок з шанувальниками, розповідаючи перші враження від материнства.

Також знаменитість хвалилася стрункою фігурою всього за кілька днів після народження сина. А ще вона вже встигла повернутись у спортзал.

До речі, стосунки з Дмитром Нікітюк вперше розсекретила у жовтні 2024-го. Вже на початку цього року він зробив їй пропозицію.

Читайте також:

"Мої хлопці": Нікітюк показала, як наречений ладнає з її песиком. Фото

"Мій Рекс": Нікітюк у день 29-річчя нареченого помилувалася тим, як він шопиться і підкрадається

"Мамського блогу не буде": Нікітюк в купальнику випнула соковитий бюст через три тижні після пологів

нікітюк
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів