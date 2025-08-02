"Щастя": Кулеба пригорнув до себе кохану для фото

Юлія Леськова - 2 серпня, 11:12
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька роблять селфі
Фото з Instagram Дмитра Кулеби

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом зі своєю коханою, піарницею та видавчинею Світланою Павелецькою вирішив провести вихідні, мандруючи Україною. 

Дмитро показався у Суботові та замилував обіймами з дамою серця. 

"Суботів. Черкащина. Щастя", - написав Кулеба на фото, де весело посміхається у камеру, пригортаючи Світлану до себе. 


Світлана Павелецька попозувала з Кулебою для фото

Світлана дивиться на Дмитра закоханими очима

Фото з Instagram Дмитра Кулеби

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька влаштували справжній романтичний фотосет на фермі

До речі, Кулеба на початку червня розчулив українців - колишній очільник МЗС набив собі тату із зображенням легендарної мозаїки з Маріуполя. 

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Дмитро Кулеба
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