"Щастя": Кулеба пригорнув до себе кохану для фото

Фото з Instagram Дмитра Кулеби

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом зі своєю коханою, піарницею та видавчинею Світланою Павелецькою вирішив провести вихідні, мандруючи Україною.

Дмитро показався у Суботові та замилував обіймами з дамою серця.

"Суботів. Черкащина. Щастя", - написав Кулеба на фото, де весело посміхається у камеру, пригортаючи Світлану до себе.

Світлана дивиться на Дмитра закоханими очима Фото з Instagram Дмитра Кулеби

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька влаштували справжній романтичний фотосет на фермі.

До речі, Кулеба на початку червня розчулив українців - колишній очільник МЗС набив собі тату із зображенням легендарної мозаїки з Маріуполя.