"Щастя": Кулеба пригорнув до себе кохану для фото
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом зі своєю коханою, піарницею та видавчинею Світланою Павелецькою вирішив провести вихідні, мандруючи Україною.
Дмитро показався у Суботові та замилував обіймами з дамою серця.
"Суботів. Черкащина. Щастя", - написав Кулеба на фото, де весело посміхається у камеру, пригортаючи Світлану до себе.
Нагадаємо, нещодавно Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька влаштували справжній романтичний фотосет на фермі.
До речі, Кулеба на початку червня розчулив українців - колишній очільник МЗС набив собі тату із зображенням легендарної мозаїки з Маріуполя.
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