Своя ферма, келих червоного і не лише: кохана Кулеби зацілувала його в садку та поділилася мріями

Марія Ткаченко - 25 липня, 18:30
Світлана Павелецька

Піарниця та видавчиня Світлана Павелецька - дама серця колишнього міністра Кулеби

Фото з Instagram Павелецької

Ексміністр іноземних справ України Дмитро Кулеба колись стане фермером та вирощуватиме помідори десь між Полтавщиною та Сумщиною. Принаймні таким в ідеалі бачить їхнє спільне майбутнє його дама серця Світлана Павелецька.

Своїми мріями вона поділилася в Instagram, запостивши кілька атмосферних фото з бойфрендом - у садку та на козиній фермі.

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька

Світлана і Дмитро влаштували заміську фотосесію


"Навколо - суцільна х*рняТож давайте краще про мрії", - запропонувала підписникам Світлана.

"Ось моя: діти вже вчаться в універі.Ми з коханим зранку виходимо на ганок нашої ферми десь між Полтавщиною та Сумщиною. На сніданок - свіжа бринза і свої томати. Навколо - тиша, краса і вівці. Опівдні - книжка й келих червоного сухого. А ввечері - друзі біля каміна, сміх і довгі розмови", - написала вона.

Колишній міністр Дмитро Кулеба

А кози на майбутні фермі Кулеби та Павелецькї будуть?

Дмитро Кулеба і його подруга

Світлана мріє звити з коханим гніздечко подалі від столичної метушні

Кулеба і Павелецька

"І томати?" - "І томати..."

Нагадаємо, в Кулеби від попереднього шлюбу є син Єгор та дочка Люба. А в Світлани від ексчоловіка є син Олександр. Як відомо, весілля з Дмитром жінка не хоче і пояснювала, чому.

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