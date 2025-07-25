Своя ферма, келих червоного і не лише: кохана Кулеби зацілувала його в садку та поділилася мріями

Піарниця та видавчиня Світлана Павелецька - дама серця колишнього міністра Кулеби Фото з Instagram Павелецької

Ексміністр іноземних справ України Дмитро Кулеба колись стане фермером та вирощуватиме помідори десь між Полтавщиною та Сумщиною. Принаймні таким в ідеалі бачить їхнє спільне майбутнє його дама серця Світлана Павелецька.

Своїми мріями вона поділилася в Instagram, запостивши кілька атмосферних фото з бойфрендом - у садку та на козиній фермі.

Світлана і Дмитро влаштували заміську фотосесію

"Навколо - суцільна х*рня. Тож давайте краще про мрії", - запропонувала підписникам Світлана.

"Ось моя: діти вже вчаться в універі.Ми з коханим зранку виходимо на ганок нашої ферми десь між Полтавщиною та Сумщиною. На сніданок - свіжа бринза і свої томати. Навколо - тиша, краса і вівці. Опівдні - книжка й келих червоного сухого. А ввечері - друзі біля каміна, сміх і довгі розмови", - написала вона.

А кози на майбутні фермі Кулеби та Павелецькї будуть?

Світлана мріє звити з коханим гніздечко подалі від столичної метушні

"І томати?" - "І томати..."

Нагадаємо, в Кулеби від попереднього шлюбу є син Єгор та дочка Люба. А в Світлани від ексчоловіка є син Олександр. Як відомо, весілля з Дмитром жінка не хоче і пояснювала, чому.