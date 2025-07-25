Своя ферма, келих червоного і не лише: кохана Кулеби зацілувала його в садку та поділилася мріями
Ексміністр іноземних справ України Дмитро Кулеба колись стане фермером та вирощуватиме помідори десь між Полтавщиною та Сумщиною. Принаймні таким в ідеалі бачить їхнє спільне майбутнє його дама серця Світлана Павелецька.
Своїми мріями вона поділилася в Instagram, запостивши кілька атмосферних фото з бойфрендом - у садку та на козиній фермі.
"Навколо - суцільна х*рня. Тож давайте краще про мрії", - запропонувала підписникам Світлана.
"Ось моя: діти вже вчаться в універі.Ми з коханим зранку виходимо на ганок нашої ферми десь між Полтавщиною та Сумщиною. На сніданок - свіжа бринза і свої томати. Навколо - тиша, краса і вівці. Опівдні - книжка й келих червоного сухого. А ввечері - друзі біля каміна, сміх і довгі розмови", - написала вона.
Нагадаємо, в Кулеби від попереднього шлюбу є син Єгор та дочка Люба. А в Світлани від ексчоловіка є син Олександр. Як відомо, весілля з Дмитром жінка не хоче і пояснювала, чому.
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