Дружина Монатіка у фактурному міні посвітила ніжками в ліфті. Фото

Юлія Леськова - 13 липня, 14:54
Ірина Монатік позує для фото
Фото з Instagram Ірини Монатік

Дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік поділилася зі своїми підписниками новим селфі. 

Ірина заселфилася у стильній джинсовій спідниці з рюшами від українського бренду та чорній футболці. 

Ірина Монатік похвалилася своїм селфі

Дружина Монатіка доповнила свій образ чорними кросівками


До речі, Ірина Монатік через три місяці після народження третьої дитини повернулася у спорт та заселфилася у мінішортах

Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік посвітила ніжками у чорній мінісукні. 

А у травні Ірина з чоловіком наробили милих фото у фемілі-луках

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