Дружина Монатіка у фактурному міні посвітила ніжками в ліфті. Фото

Фото з Instagram Ірини Монатік

Дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік поділилася зі своїми підписниками новим селфі.

Ірина заселфилася у стильній джинсовій спідниці з рюшами від українського бренду та чорній футболці.

Дружина Монатіка доповнила свій образ чорними кросівками

До речі, Ірина Монатік через три місяці після народження третьої дитини повернулася у спорт та заселфилася у мінішортах.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік посвітила ніжками у чорній мінісукні.

А у травні Ірина з чоловіком наробили милих фото у фемілі-луках.