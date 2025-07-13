Дружина Монатіка у фактурному міні посвітила ніжками в ліфті. Фото
Дружина українського співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік поділилася зі своїми підписниками новим селфі.
Ірина заселфилася у стильній джинсовій спідниці з рюшами від українського бренду та чорній футболці.
До речі, Ірина Монатік через три місяці після народження третьої дитини повернулася у спорт та заселфилася у мінішортах.
Нагадаємо, нещодавно Ірина Монатік посвітила ніжками у чорній мінісукні.
А у травні Ірина з чоловіком наробили милих фото у фемілі-луках.
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