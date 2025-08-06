Монатік замилував розвагами з синами та показався з дружиною на кумедному фото

Карина Тімкова - 6 серпня, 10:45
Дмитро Монатік замилував фото з усією родиною

Дмитро Монатік показався з усією родиною на милих знімках

Фото Instagram

39-річний співак і танцівник Дмитро Монатік замилував мережу новим сімейним контентом.

В Instagram артист опублікував добірку літніх фотографій зі своєю дружиною Іриною Монатік та їхніми трьома синочками: 7-річним Платоном, 9-річним Данилом і Леоном, який прийшов у цей світ наприкінці 2024-го.

"Спогади", — підписав він допис.


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Нещодавно Дмитро розповідав про зміни у стосунках з Іриною та ділився інтересами своїх дітей. Також він показувався з Леоном на сонячному знімку і позував з коханою у фемілі-луці.

Нагадаємо, якось ТаблоID детально оповідав романтичну історію кохання пари.

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