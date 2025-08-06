Монатік замилував розвагами з синами та показався з дружиною на кумедному фото
39-річний співак і танцівник Дмитро Монатік замилував мережу новим сімейним контентом.
В Instagram артист опублікував добірку літніх фотографій зі своєю дружиною Іриною Монатік та їхніми трьома синочками: 7-річним Платоном, 9-річним Данилом і Леоном, який прийшов у цей світ наприкінці 2024-го.
"Спогади", — підписав він допис.
Нещодавно Дмитро розповідав про зміни у стосунках з Іриною та ділився інтересами своїх дітей. Також він показувався з Леоном на сонячному знімку і позував з коханою у фемілі-луці.
Нагадаємо, якось ТаблоID детально оповідав романтичну історію кохання пари.
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