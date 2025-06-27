Монатік із 6-місячним сином на руках показався на милому фото

Тамара Кудрявченко - 27 червня, 17:30

Співак і танцівник Дмитро Монатік уперше з грудня минулого року показався в мережі зі своїм молодшим сином Леоном

Фото хлопців виклала дружина артиста, Ірина Монатік у своєму Instagram. 

Монатік із молодшим сином

39-річний Дмитро зі своїм піврічним Льовою (саме так називають Леона батьки)

Малюку якраз нещодавно виповнилося 6 місяців, але батьки поки що не надто світять його у мережі. Обличчя сина Ірина і Дмитро приховують від загалу. 


Як відомо, Ірина народжувала в Україні. Причому, пологи відбувалися у бомбосховищі

Раніше Монатік розповідав, як обирав ім'я для найменшого синочка, та розказував, ким хочуть стати його старші сини Платон і Данило

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