Монатік із 6-місячним сином на руках показався на милому фото

Співак і танцівник Дмитро Монатік уперше з грудня минулого року показався в мережі зі своїм молодшим сином Леоном.

Фото хлопців виклала дружина артиста, Ірина Монатік у своєму Instagram.

39-річний Дмитро зі своїм піврічним Льовою (саме так називають Леона батьки)

Малюку якраз нещодавно виповнилося 6 місяців, але батьки поки що не надто світять його у мережі. Обличчя сина Ірина і Дмитро приховують від загалу.

Як відомо, Ірина народжувала в Україні. Причому, пологи відбувалися у бомбосховищі.

Раніше Монатік розповідав, як обирав ім'я для найменшого синочка, та розказував, ким хочуть стати його старші сини Платон і Данило.