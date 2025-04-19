"Вчимося знаходити радощі": дружина Монатіка у рожевому максі показалася на прогулянці з 3-місячним сином

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік пораділа теплим весняним дням на прогулянці з 3-місячним сином Леоном.

Ірина попозувала з дитячим візочком коло розквітлого дерева у ніжно-рожевій довгій сукні та сонцезахисних окулярах.

"Вчимося знаходити радощі в кожному моменті, що дарує життя", - написала кохана Монатіка.

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Ірина потішилася сонечку з молодшим сином

До речі, у Дмитра та Ірини є двоє старших синів: 9-річний Данило та 7-річний Платон.

Дружина співака не стала довго відкладати своє повернення у форму після народження третього сина й через 3 місяці після пологів вже показалася у спортлуці.