"Вчимося знаходити радощі": дружина Монатіка у рожевому максі показалася на прогулянці з 3-місячним сином
Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік пораділа теплим весняним дням на прогулянці з 3-місячним сином Леоном.
Ірина попозувала з дитячим візочком коло розквітлого дерева у ніжно-рожевій довгій сукні та сонцезахисних окулярах.
"Вчимося знаходити радощі в кожному моменті, що дарує життя", - написала кохана Монатіка.
До речі, у Дмитра та Ірини є двоє старших синів: 9-річний Данило та 7-річний Платон.
Дружина співака не стала довго відкладати своє повернення у форму після народження третього сина й через 3 місяці після пологів вже показалася у спортлуці.
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