"Вчимося знаходити радощі": дружина Монатіка у рожевому максі показалася на прогулянці з 3-місячним сином

Юлія Леськова - 19 квітня, 11:19
Дмитро та Ірина Монатік на фото
Фото JetSetter.ua

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина Монатік пораділа теплим весняним дням на прогулянці з 3-місячним сином Леоном. 

Ірина попозувала з дитячим візочком коло розквітлого дерева у ніжно-рожевій довгій сукні та сонцезахисних окулярах. 

"Вчимося знаходити радощі в кожному моменті, що дарує життя", - написала кохана Монатіка. 


Ірина Монатік попозувала з дитячим візочком

Ірина потішилася сонечку з молодшим сином

До речі, у Дмитра та Ірини є двоє старших синів: 9-річний Данило та 7-річний Платон. 

Дружина співака не стала довго відкладати своє повернення у форму після народження третього сина й через 3 місяці після пологів вже показалася у спортлуці. 

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