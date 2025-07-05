"Моя перша й остання любов": Ступка заселфився зі своєю "солодкою булочкою" у Санта-Моніці

Фото з Instagram Дмитра Ступки

Актор Дмитро Ступка 4-го липня відсвяткував День незалежності США разом з донькою Богданою та зі своєю коханою, співачкою Юлією Барабановою та її сином.

Пара зробила фото з дітьми на тлі святкової фотозони у Санта-Моніці.

Дмитро Ступка та Юлія Барабанова з дітьми святкували День незалежності США

А також закохані зробили селфі на тлі панорами.

"Ти моя перша і остання любов! Люблю тебе вище неба і всі зірки для тебе. Моя солодка булочка усміхайся", - написав Дмитро.

Ступка назвав Юлію "першою та останньою любов'ю". А як же Поліна Логунова?

Нагадаємо, Дмитро Ступка виїхав зі своєю родиною до США за кілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні й з того часу проживає там. До речі, за безтурботне життя в Америці актора неодноразово хейтили, на що він частенько відповідає.

За кордоном Дмитро розлучився зі своєю дружиною Поліною Логуновою у 2022 році. У пари є спільна донька: 8-річна Богдана, яка вирішила продовжити акторську династію Ступки.