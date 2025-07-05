"Моя перша й остання любов": Ступка заселфився зі своєю "солодкою булочкою" у Санта-Моніці

Юлія Леськова - 5 липня, 09:30
Ступка зі своєю дамою серця
Фото з Instagram Дмитра Ступки

Актор Дмитро Ступка 4-го липня відсвяткував День незалежності США разом з донькою Богданою та зі своєю коханою, співачкою Юлією Барабановою та її сином.

Пара зробила фото з дітьми на тлі святкової фотозони у Санта-Моніці.

Дмитро Ступка наробив фото з коханою та дітьми

Дмитро Ступка та Юлія Барабанова з дітьми святкували День незалежності США


А також закохані зробили селфі на тлі панорами.

"Ти моя перша і остання любов! Люблю тебе вище неба і всі зірки для тебе. Моя солодка булочка усміхайся", - написав Дмитро. 

Дмитро Ступка з коханою робить селфі

Ступка назвав Юлію "першою та останньою любов'ю". А як же Поліна Логунова?

Нагадаємо, Дмитро Ступка виїхав зі своєю родиною до США за кілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні й з того часу проживає там. До речі, за безтурботне життя в Америці актора неодноразово хейтили, на що він частенько відповідає

За кордоном Дмитро розлучився зі своєю дружиною Поліною Логуновою у 2022 році. У пари є спільна донька: 8-річна Богдана, яка вирішила продовжити акторську династію Ступки. 

Читайте також:

Ступка показав "незабутнє літо" в обіймах коханої. Фото

"Переосмислив усе": розлучений 38-річний Ступка зізнався, що уперше кохає

"Рідні кицьки": Ступка з коханою та донькою попозував коло новорічних декорацій у Беверлі-Хіллз

ступка
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів