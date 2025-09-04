"Ми заслужили": Ступка з коханою показали свій релакс на Мауї. Фото

Актор Дмитро Ступка разом із коханою, співачкою Юлією Барабановою продовжують відпочивати на Гаваях, де нещодавно відзначали день народження Юлі.

Дівчина виклала більше фото з відпустку, на яку, за її словами, вони обидва заслужили.

Схоже, парочка відпочиває без дітей

"Ми зупинили час і проживаємо найяскравіші моменти нашого життя! Ця подорож не драйв, а повний релакс і переосмислення! Ми заслужили на цей відпочинок!", - написали Дмитро з Юлею в Instagram.

Не драйв, а релакс обрали Юля і Діма для свого відпочинку

У свій день народження Юлія виклала фото в купальнику і з квітами

Парочка мандрує автівкою

Як відомо, про свої стосунки Ступка і Барабанова оголосили у листопаді 2023-го, а торік актор зізнався, що вперше так сильно когось кохає.

У обох від попередніх стосунків є діти: у Юлі син, а у Дмитра - донька від Поліни Логунової.