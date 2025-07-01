"Чув розмови і порівняння": Ступка про вплив зіркового прізвища та чи продовжить династію 8-річна онука

Фото пресслужби Нового каналу

Актор Остап Ступка розказав, як впливало на побудову його кар'єри прізвище батька, легендарного Богдана Ступки і що він думає про продовження творчої династії, яким може стати 8-річна онука.

"Я завжди відчував та відчуваю відповідальність. А от тиск – ні. Коли вступив до театрального інституту та перші роки після завершення чув розмови й порівняння мене з батьком. Але згодом людина стає окремою творчою одиницею. А відповідальність нікуди не дівається. Незалежно від прізвища", - поділився 57-річний Остап за лаштунками Нового каналу.

Зі слів актора, він не раз чув на свою адресу фразу "Ну, звісно, це ж Ступка!", але сам ніколи своїм прізвищем не хизувався.

Прізвище Ступка для Остапа - передусім відповідальність, але не тиск

"Коли люди дізнавались, що я Остап Ступка, то самі йшли назустріч з відкритими обіймами. Дуже давно була ситуація, коли я в кафе познайомився з приємними людьми, ми розговорилися і вирішили обмінятися телефонами. Коли продиктував номер і сказав, хто я та що я, то людина здивувалась і запитала: "А чого ти не використовуєш своє прізвище?" Я відповів: "А що, мушу на кожному кроці казати, що я Ступка? Навіщо? Треба існувати нормально й не хизуватися такими речами"", - зазначив він.

Ступка переконаний, що діти мають самі обирати, чим займатися в житті. Тож якщо онучка не стане актрисою, він це прийме. А якщо стане, буде дуже щасливий.

"Станеться акторська династія далі, то станеться. А не станеться, то що поробиш? Це життя", - констатував Остап.

"Але є в мене онука Богдана – дуже красива дівчинка. Вона має хист до акторства. Вже навіть знялась у епізоді для серіалу від Netflix. І якщо Богдана втілить у життя мрію мого батька, а вона, виходить, його правнучка, то буде класно! Він хотів, щоб прізвище досягло Голлівуду (усміхається). Я теж буду від цього дуже щасливий", - зізнався він.

Богдана Ступка зі своїм батьком, актором Дмитром Ступкою Фото з Instagram Дмитра Ступки

Нагадаємо, колишня невістка Остапа Ступки, ексдружина його сина Дмитра Поліна Логунова свого часу пояснювала, що дочку назвали не на честь зіркового прадідуся. Як відомо, Дмитро та Поліна з Богданою мешкають у Сполучених Штатах. Не так давно Логунова розповіла, чи забезпечує ексчоловік доньку фінансово.