Дочку Кроуфорд після розриву з зіркою "Елвіса" підловили на побаченні з іншим відомим актором

Кая Гербер закрутила роман з актором Льюісом Пуллманом Фото Instagram

Донька американської супермоделі Сінді Кроуфорд, Кая Гербер, схоже, залишила в минулому свої стосунки з актором Остіном Батлером, з яким зустрічалася близько трьох років.

Лише через три тижні після новин про їхній розрив 23-річну модель помітили у компанії нового потенційного обранця — 32-річного актора Льюїса Пуллмана, пише Page Six.

Пара провела вечір разом на святкуванні дня народження Пуллмана в Лос-Анджелесі. Гербер ніжно притискалася до іменинника, тримала його за руку й виглядала щасливою. Поруч із ними був і батько актора — Білл Пуллман.

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"Останні кілька тижнів вони багато часу проводили разом. Вони - мила і дуже стримана пара", — повідомило джерело журналу People.

Нагадаємо, Гербер та Батлер почали зустрічатися у 2021 році. В мережі навіть з’являлися чутки про їхні заручини. Але пара вирішила розірвати свої стосунки.

Щодо Льюїса Пуллмана, то він раніше був у стосунках із Рейні Куеллі — дочкою акторки Енді МакДавелл. Вони зустрічалися близько трьох років, але у 2023 році підтвердили розрив.

Поки що Кая Гербер не коментувала нові фото, однак її прихильники впевнені — модель розпочала новий роман.

Нагадаємо, нещодавно Кая Гербер з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю у Торонто у сукні, яку її зіркова мати одягала 31 рік тому.