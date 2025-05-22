Донька Шварценеггера з кульками і тортом привітала доньку з 3-річчям

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, 35-річна письменниця Кетрін Шварценеггер привітала з днем народження доньку Елоїзу.

У своєму Instagram мама запостила фото, де показала маленьку іменинницю.

"З днем народження, наша маленька дівчинко! Нам уже 3 роки! Я люблю тебе більше, ніж ти коли-небудь зможеш уявити!", - привітала мама.

Кетрін поки не показує обличчя дівчинки

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Мама також показалася з сином Фордом.

Нагадаємо, зі своїм чоловіком, актором Крісом Преттом Кетрін виховує трьох спільних дітей: Елоїзу, 4-річну Лайлу та маленького Форда Фіцджеральда (якого народила у листопаді минулого року).