Кетрін Шварценеггер з дочками попоралася на городі та похвалилася врожаєм. Фото
Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, 35-річна письменниця Кетрін Шварценеггер знову потішила фанатів моментами свого материнства.
В Instagram вона опублікувала теплий знімок з донечками. Багатодітна мама похвалилася власним городом і показала, як 4-річна Лайла та 2,5-річна Елоїза допомагають їй збирати врожай.
"Куплені в магазині — це добре, але вирощені вдома — краще", — підписала вона знімок.
Зі своїм чоловіком, 45-річним актором Крісом Преттом Кетрін також виховує маленького Форда Фіцджеральда, що народився торік у листопаді. А нещодавно Шварценеггер постила фото з усіма дітьми і коханим.
Старша донька відомого актора час від часу ділиться родинними світлинами. А якось навіть показувалась у спідньому.
Як відомо, Кетрін і Кріс одружені вже п’ять років. Не так давно зірка "Вартових галактики" опублікував звернення до дружини, що викликало хвилю критики — його звинуватили в неповазі до неї.
До речі, інший нащадок Арнольда теж займається акторством. Нещодавно Патрік Шварценеггер вразив оголеною фотосесією зі своєї нареченою