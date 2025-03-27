Кетрін Шварценеггер з дочками попоралася на городі та похвалилася врожаєм. Фото

Зі своїм чоловіком, актором Крісом Преттом Кетрін виховує трьох спільних дітей. А ще в кінозірки є син Джек від колишньої дружини Анни Феріс Фото Instagram

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, 35-річна письменниця Кетрін Шварценеггер знову потішила фанатів моментами свого материнства.

В Instagram вона опублікувала теплий знімок з донечками. Багатодітна мама похвалилася власним городом і показала, як 4-річна Лайла та 2,5-річна Елоїза допомагають їй збирати врожай.

"Куплені в магазині — це добре, але вирощені вдома — краще", — підписала вона знімок.

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Дівчатка допомагають мамі на грядках Фото Instagram

Зі своїм чоловіком, 45-річним актором Крісом Преттом Кетрін також виховує маленького Форда Фіцджеральда, що народився торік у листопаді. А нещодавно Шварценеггер постила фото з усіма дітьми і коханим.

Деякі шанувальники пожартували, що нігті Кетрін "виглядають саме так, ніби ви тяжко працювали в саду"

Письменниця зізналася, що любить вирощувати продукти вдома

Старша донька відомого актора час від часу ділиться родинними світлинами. А якось навіть показувалась у спідньому.

Як відомо, Кетрін і Кріс одружені вже п’ять років. Не так давно зірка "Вартових галактики" опублікував звернення до дружини, що викликало хвилю критики — його звинуватили в неповазі до неї.

До речі, інший нащадок Арнольда теж займається акторством. Нещодавно Патрік Шварценеггер вразив оголеною фотосесією зі своєї нареченою