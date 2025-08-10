12-річна донька Ребрик у романтичних рюшах похвалилася пляжними фото з Туреччини

Юлія Леськова - 10 серпня, 13:38
Донька Лілії Ребрик попозувала коло моря

Діана професійно займається танцями, тож вміє впевнено триматися перед камерою

Фото з Instagram Діани Дикої

12-річна донька телеведучої Лілії Ребрик, Діана Дика похвалилася фотографіями з відпочинку у Туреччині, де була разом з мамою та молодшими сестрами. 

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram. 

Діана попозувала на тлі нічного міста та на пляжі у романтичному образі та у кежуалі. 


Донька Лілії Ребрик попозувала для атмосферних фото

Діана наробила фото у романтичному образі

Донька Лілії Ребрик показала фото з відпочинку
Фотографом для донечки, ймовірно, була Лілія
Донька Лілії Ребрик показала нові фото

Діана у стильному кежуалі попозувала на тлі нічного моря

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик насмішила селфі з Діаною, яка зазнімкувала, як її повалила з ніг хвиля

У Діани є дві молодші сестрички: 7-річна Поліна та 1-річна Аделіна. 

Лілія Ребрик
