12-річна донька Ребрик у романтичних рюшах похвалилася пляжними фото з Туреччини
12-річна донька телеведучої Лілії Ребрик, Діана Дика похвалилася фотографіями з відпочинку у Туреччині, де була разом з мамою та молодшими сестрами.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Діана попозувала на тлі нічного міста та на пляжі у романтичному образі та у кежуалі.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик насмішила селфі з Діаною, яка зазнімкувала, як її повалила з ніг хвиля.
У Діани є дві молодші сестрички: 7-річна Поліна та 1-річна Аделіна.
