"Планшет і телефон не завжди зло": Ребрик розкрила секрети вдалого відпочинку з трьома дітьми

Ліля не уявляє свій відпочинок без дітей

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка тільки-но закінчила відпочивати в Туреччині з трьома доньками, розказала про те, як зробити цей відпочинок комфортним для себе.

В Instagram багатодітна мама порадила кілька лайфхаків, як ефективно провести час з трьома дітьми і не витрачати енергію на зайві клопоти.

"Обіцяний пост "Як відпочити з трьома дітьми і не зʼїхати з глузду?". А все дуже просто: я не вмію відпочивати без своїх дітей. І відпочиваю по-справжньому тільки коли бачу їх і бачу, як їм добре.

Але декілька лайфхаків, як не поїхати зозуленькою від безкінечних "Мааам", я все ж маю. По-перше — набратися сил перед поїздкою. Знаєте, як кажуть, потрібна відпустка після відпустки? Так от, батькам ще потрібна відпустка перед відпусткою. Не кричати, не ригати, мамі нерви не псувати! Це навіть не головне правило! Це закон!", - порадила Лілія.

"Не намагатися з'їсти та випити весь проплачений All Inclusive. Це нереально. Перевірено! Уже на третій день визнаєш свою поразку перед цією задачею з зірочкою. Не дотримуватися порядку. Як би це дивно не звучало. Валізи розпаковуються самі, одяг "складений" в кімнаті за законами дитячої логіки, і це… окей", - додала Ребрик.

Ребрик відпочила у Туреччині разом з 12-річною Діаною, 7-річною Поліною та майже 1,5-річною Аделіною

Ребрик також порадила дозволити дітям довше спати і "не бути їхнім аніматором".

"Планшет і телефон - не завжди зло (ого. Це точно я написала?). Але правда: іноді це рятівна хвилина тиші, поки ти п’єш каву гарячою. Не планувати ідеального дня.Б о ідеальні дні приходять самі - несподівано, коли ти нічого не чекаєш. А решта - просто пригоди. Діти майстерно вносять корективи в плани дорослих!", - попередила Лілія.

"Зрештою, коли все не за планом це якраз і є життя. Правда ж? (чи я вже сама себе в цьому переконала? І головне — пам’ятати, заради чого це все. Заради чого ми долаємо тисячі кілометрів, тягнемо валізи, перетинаємо кордони, добираємось наземним транспортом туди, куди колись летіли літаками за дві години.

Заради чого ми терпимо безсонні ночі в дорозі, на кордоні, туалети на заправках і нескінченне "скоро приїдемо?". Усе — заради них. Бо коли діти сміються, сперечаються, витрушують звідусіль пісок і пахнуть сонцем — ти розумієш: це і є той самий відпочинок. Навіть якщо "відпочила" ти тільки хвилинку — поки ніхто не покликав: "Мааам". Який пункт відгукнувся найбільше? Ну і діліться своїми лайфхаками на відпочинку з дітьми!", - звернулася до аудиторії Ребрик.

Нагадаємо, старша донька Ребрик серйозно займається танцями. У жовтні минулого року вона зі своїм партнером зайняла 2-ге місце на конкурсі з бальних танців. А у липні з іншого виду спорту дебютувала середня донька Аліна.