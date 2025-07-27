Ребрик із доньками у купальниках одного кольору влаштували танці коло моря. Відео
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик похвалилася відпочинком коло моря зі своїми трьома доньками.
У своєму Instagram вона показала відео, на якому разом з 12-річною Діаною, 7-річною Поліною та 1-річною Аделіною бавиться на пляжі в Анталії в купальниках однакового кольору.
"Один малиновий купальник добре, а чотири - краще", - написала Ребрик.
Нагадаємо, якось Лілія Ребрик насмішила підписників кумедною звичкою найменшої донечки.
Також телеведуча днями пораділа, що погода нарешті стала спекотною.
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