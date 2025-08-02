За секунду до: Ребрик насмішила селфі з дочкою, де її повалила хвиля

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик продовжує насолоджуватися морським відпочинком з трьома доньками. Вона насмішила підписників фото, яке зробила їй донька на пляжі.

Лілія показала кадр, як старша дочка, 12-річна Діана робить селфі, а зірку на задньому плані збиває з ніг морська хвиля.

"Коли попросила старшу зробити фото: Доця, сфоткай красиво! - Зроблено. Я - красиво", - написала Ребрик.

Здається, старша донька Лілії має чудове почуття гумору

Та все-таки, Діана змогла зробити зірковій мамі гарну світлину.

"Ура! І в мене є одне фото очима Діани: типу "я на морі", типу "релакс", типу "ловлю тишу", типу "в мене відпустка і ніхто не скиглить", - пожартувала телеведуча.

Ось такий він - відпочинок з дітьми

Також Лілія замилувала кадри з молодшою донькою, 1-річною Аделіною, на якому дівчинка з серйозним обличчям впевнено кудись йде з сумочкою, більшою за неї саму.

"Новий день - нові справи! Важливі справи! Адель впевнено крокує в серпень. P.S. вона з такою впевненістю вона вийшла з дому, що я сама аж розгубилась. По ходу - за кавою пішла", - написала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик показала, як в Туреччині з доньками розважається на пінній вечірці.

Якось Лілія насмішила своїх підписників кумедною звичкою молодшої дочки.