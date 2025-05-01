Смаколики з Кацуріним, паті з подружками та Лебіга в ружах: Дорофєєва показала, як минув її квітень
Співачка Надя Дорофєєва закарбувала свій квітень у соцмережах.
У своєму Instagram виконавиця запостила фото, де посвітила фігурою у стильних луках та показалася в оточенні близьких.
Нагадаємо, Кацурін і Дорофєєва одружилися влітку 2023-го. Не так давно співачка заявляла, що вже готова до материнства.
А ще нещодавно Надя розказувала про ритуали і сварки в їхній родині.
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