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Дорофєєва у спортивних сексі луках попозувала для модного глянцю і розказала, чому варто зупинятися

Марія Мельник - 10 березня, 17:30

Співачка Надя Дорофєєва показала свою спортивну сторону у колаборації з українським брендом Puma.

На фото для українського Vogue виконавиця попозувала в хутрі, кросівках і лосинах і розказала, якої філософії життя дотримується.

Дорофєєва у гольфах і кросівках

До речі, спорт дійсно є частиною життя Наді, адже співачка починає з нього свій день

Фото: Yan Wasiuchnik
Чорне хутро з колготками

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"Зізнаюся, я не люблю швидко їздити в автівках. Але дуже люблю швидко жити. Мій графік життя завжди доволі завантажений. Інсайт про те, як в надзвичайно активному русі важливо давати собі змогу зупинитися, прийшов до мене тільки роки три тому, напевно, з повномасштабним вторгненням.

Я зрозуміла, що окрім роботи є багато важливих речей: власне здоров’я, родина, психологічний стан… Тому тут моя філософія та філософія Speedcat сходяться: я – за активне життя, але в якому обов'язково є місце життєвому балансу і вмінню зупинятися", - розповіла Дорофєєва.

Дорофєєва в гольвах попозувала в Puma
Окрім ранкової гімнастики виконавиця займається і реабілітацією колін
Надя у червоних кросівках

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Нагадаємо, раніше Дорофєєва розказувала, чого уникала все життя і нещодавно навчилася.

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