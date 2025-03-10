Дорофєєва у спортивних сексі луках попозувала для модного глянцю і розказала, чому варто зупинятися
Співачка Надя Дорофєєва показала свою спортивну сторону у колаборації з українським брендом Puma.
На фото для українського Vogue виконавиця попозувала в хутрі, кросівках і лосинах і розказала, якої філософії життя дотримується.
"Зізнаюся, я не люблю швидко їздити в автівках. Але дуже люблю швидко жити. Мій графік життя завжди доволі завантажений. Інсайт про те, як в надзвичайно активному русі важливо давати собі змогу зупинитися, прийшов до мене тільки роки три тому, напевно, з повномасштабним вторгненням.
Я зрозуміла, що окрім роботи є багато важливих речей: власне здоров’я, родина, психологічний стан… Тому тут моя філософія та філософія Speedcat сходяться: я – за активне життя, але в якому обов'язково є місце життєвому балансу і вмінню зупинятися", - розповіла Дорофєєва.
Нагадаємо, раніше Дорофєєва розказувала, чого уникала все життя і нещодавно навчилася.
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