Усики влаштували благодійний вечір з Бобулом, Монатіком, Дорофєєвою та Бєдняковим. Фото
Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик влаштували благодійний вечір, на якому було зібрано кошти для дітей-сиріт і військових.
На офіційний обід та концерт після нього було запрошено зіркових гостей, а обраниця спортсмена тим часом потішила фанатів двома модними луками.
"Було дуже потужно. Ми зібрали кошти і передали їх на добрі справи. Більше б таких людей і світ був трішки добріший", — написала вона.
Нагадаємо, окрім донечок зіркове подружжя також виховує двох синів, Кирила і Михайла, яким 12 і 10 років відповідно. Хлопці нині живуть в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Нещодавно батьки приїжджали до них провести час разом.
А ще Катерина часто тішить милими фотосесіями маленької Марійки і хизується спортивними успіхами Лізи. До речі, весною дружина Олександра організовувала собі веселу вечірку з нагоди 37-річчя.
Зазначимо, це далеко не перший благодійний вечір Усиків. Востаннє схожий захід вони провели у Лондоні. Тоді на ньому також виступила Надя Дорофєєва.