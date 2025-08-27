Усики влаштували благодійний вечір з Бобулом, Монатіком, Дорофєєвою та Бєдняковим. Фото

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик влаштували благодійний вечір, на якому було зібрано кошти для дітей-сиріт і військових.

На офіційний обід та концерт після нього було запрошено зіркових гостей, а обраниця спортсмена тим часом потішила фанатів двома модними луками.

"Було дуже потужно. Ми зібрали кошти і передали їх на добрі справи. Більше б таких людей і світ був трішки добріший", — написала вона.

Вдень Катерина з'явилася на заході у міні в цятку і пухнастій накидці Фото instagram

Олександр також вбрався у світлий одяг

Наймолодша доця подружжя, 1-річна Марійка контролювала захід, сидячи на руках у тата

Співак Іво Бобул завітав на подію Усиків

Надя Дорофєєва і Монатік теж тут

Яка ошатна сім'я

Дружина боксера не тільки займалася організацією вечора, але й проводила час із дітьми

Первісток Усиків, 15-річна Ліза допомагала доглядати сестричку

І попозувала з Надею, яка, до речі, виступала і на дні народженні дівчинки

Другим аутфітом Катерини стала коротенька чорна сукня з драпіруванням

Боксер потішив гостей і особисто вийшов на сцену для танцю

Актор і ведучий Андрій Бєдняков приєднався до благодійного вечора

Його також зазнімкували у натовпі з дитиною на руках

Ведучий зазнімкувався з сином Олександра

Бєдняков також опублікував фото своєї доці з чемпіоном і додав веселий підпис: "Ксеня та її вчитель Англійської" Фото instagram

Зіркове подружжя продемонструвало свої теплі стосунки та ніжні обійми

Такий закоханий погляд

Напевно, гостей вчили таким легендарним фразам, як "Don't push the horses"

Катерина мала елегантний вигляд у стильній сукні та білій накидці

Дружина боксера подякувала усім гостям за активну учать у благодійному зборі

Нагадаємо, окрім донечок зіркове подружжя також виховує двох синів, Кирила і Михайла, яким 12 і 10 років відповідно. Хлопці нині живуть в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Нещодавно батьки приїжджали до них провести час разом.

А ще Катерина часто тішить милими фотосесіями маленької Марійки і хизується спортивними успіхами Лізи. До речі, весною дружина Олександра організовувала собі веселу вечірку з нагоди 37-річчя.

Зазначимо, це далеко не перший благодійний вечір Усиків. Востаннє схожий захід вони провели у Лондоні. Тоді на ньому також виступила Надя Дорофєєва.