Усики влаштували благодійний вечір з Бобулом, Монатіком, Дорофєєвою та Бєдняковим. Фото

Карина Тімкова - 27 серпня, 11:45

Триразовий абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина Усик влаштували благодійний вечір, на якому було зібрано кошти для дітей-сиріт і військових.

На офіційний обід та концерт після нього було запрошено зіркових гостей, а обраниця спортсмена тим часом потішила фанатів двома модними луками.

"Було дуже потужно. Ми зібрали кошти і передали їх на добрі справи. Більше б таких людей і світ був трішки добріший", — написала вона.

Дружина Олександра Усика у стильній мінісукні попозувала на їхньому заході
Вдень Катерина з'явилася на заході у міні в цятку і пухнастій накидці
Фото instagram

Олександр Усик у стильному аутфіті попозував з дружиною у міні

Олександр також вбрався у світлий одяг

Олександр Усик замилував фото з донечкою на руках на заході

Наймолодша доця подружжя, 1-річна Марійка контролювала захід, сидячи на руках у тата

Олександр Усик та Іво Бобул потиснули руки на благодійному вечорі

Співак Іво Бобул завітав на подію Усиків

Надя Дорофєєва і Монатік заспівали на благодійному заході Олександра Усика

Надя Дорофєєва і Монатік теж тут

Олександр Усик з дружиною і дочкою показався на своєму благодійному вечорі

Яка ошатна сім'я

Дружина Олександра Усика у міні попозувала з дочкою на руках на заході

Дружина боксера не тільки займалася організацією вечора, але й проводила час із дітьми

Старша дочка Олександра Усика зазнімкувалася з молодшою сестрою на заході батьків

Первісток Усиків, 15-річна Ліза допомагала доглядати сестричку

Дочка Олександра Усика попозувала з Надею Дорофєєвою

І попозувала з Надею, яка, до речі, виступала і на дні народженні дівчинки

Олександр Усик з дружиною та Іво Бобулом попозував на своєму заході

Другим аутфітом Катерини стала коротенька чорна сукня з драпіруванням

Олександр Усик потанцював на сцені з Надею Дорофєєвою

Боксер потішив гостей і особисто вийшов на сцену для танцю

Дружина Олександра Усика показалася з Андрієм Бєдняковим на заході

Актор і ведучий Андрій Бєдняков приєднався до благодійного вечора

Бєдняков показався на благодійному заході Олександра Усика

Його також зазнімкували у натовпі з дитиною на руках

Андрій Бєдняков попозував з сином Олександра Усика

Ведучий зазнімкувався з сином Олександра

Андрій Бєдняков замилував фото своєї дочки з Олександром Усиком

Бєдняков також опублікував фото своєї доці з чемпіоном і додав веселий підпис: "Ксеня та її вчитель Англійської"

Фото instagram
Олександр Усик пообіймав дружину в міні на благодійному вечорі

Зіркове подружжя продемонструвало свої теплі стосунки та ніжні обійми

Олександр Усик замилував фото з дружиною і дочкою на заході

Такий закоханий погляд

Олександр Усик з дружиною влаштували благодійний вечір зі збором коштів

Напевно, гостей вчили таким легендарним фразам, як "Don't push the horses"

Дружина Олександра Усика попозувала у декольтованому міні на своєму заході

Катерина мала елегантний вигляд у стильній сукні та білій накидці

Дружина Олександра Усика похвалилася фігурою у міні на своєму заході

Дружина боксера подякувала усім гостям за активну учать у благодійному зборі

Нагадаємо, окрім донечок зіркове подружжя також виховує двох синів, Кирила і Михайла, яким 12 і 10 років відповідно. Хлопці нині живуть в Іспанії разом із дідусем і бабусею. Нещодавно батьки приїжджали до них провести час разом.

А ще Катерина часто тішить милими фотосесіями маленької Марійки і хизується спортивними успіхами Лізи. До речі, весною дружина Олександра організовувала собі веселу вечірку з нагоди 37-річчя.

Зазначимо, це далеко не перший благодійний вечір Усиків. Востаннє схожий захід вони провели у Лондоні. Тоді на ньому також виступила Надя Дорофєєва.

