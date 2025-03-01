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Дорофєєва, троянди і зворушливий спогад батька: Усики показали, яке свято влаштували на честь 15-річчя доньки

Марія Мельник - 1 березня, 10:40

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина влаштували свято на честь 15-річчя доньки Єлизавети.

У своєму Instagram Катерина показала, як іменниця веселилася в компанії найближчих друзів та на сцені зі співачкою Надею Дорофєєвою.

Єлизавета зустріла свої 15 ще 24-го лютого, однак відсвяткували вирішили 28-го.

Святкування 15-річчя доньки Усика

Важко уявити, скільки гостей було запрошено на захід

скрін з Instagram

Катерина Усик у корсеті

Катерина показала, як збиралася на святкування

Надя Дорофєєва з донькою Усика

Надя Дорофєєва виступила для гостей заходу і заспівала на сцені з іменинницею

Батько-чемпіон також розказав, як донька з самого дитинства мотивувала його перемагати.

"Я її дуже люблю. Вона дуже стимульнула мене по життю. Коли вона була маленька, я був на Олімпійських іграх, ми з Катею розмовляли і вона (донька - ред.) каже: "Тато, привези мені золото".

Золото було привезено і Олімпійська медаль належить їй", - пригадав історію з життя Усик.

Окрім Єлизавети подружжя виховує синів Михайла та Кирила і наймолодшу Марію, якій нещодавно виповнився рік.

Нагадаємо, раніше ТаблоID розказував про амурну біографію Усиків, які познайомилися ще у підлітковому віці.

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