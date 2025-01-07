Відкладені телефони, їжа і обійми: Дорофєєва з Кацуріним показали романтичне "відключення" у Карпатах
Співачка Надя Дорофєєва розказала, як зустріла початок 2025-го разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним.
На фото виконавиця з коханим показали, як сповільнювалися у Карпатах.
"Рік я почала з виступу з 31-го на 1, а далі нарешті почалась моя відпустка. Ми зняли будиночок на горі в лісі, до якого добиратись треба тільки пішки – відповідно всі речі ми тягнули на собі й в гору, завчасно підготували рюкзаки і все необхідне. Перше що ми зробили — відклали телефони на 3 дні", - розказала зірка.
"Це фантастичний досвід - скажу одразу, адже все стало набагато яскравіше відчуватись і проживатись. Розмови, повітря, сонце, сніг, їжа, думки. Прекрасно. Зрозуміла, що буду тепер так стартувати кожну відпуску, щоб сповільнитись і прийти до нормального темпу. Ну а далі на нас чекає не менш приємне: 3 дні музичної сесії", - розповіла Дорофєєва про початок року.
Нагадаємо, Дорофєєва вже була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів протривав 7 років. Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.
До речі, з дітьми Кацуріна Надя перебуває у чудових стосунках і проводить чимало спільного часу.