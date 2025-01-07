Відкладені телефони, їжа і обійми: Дорофєєва з Кацуріним показали романтичне "відключення" у Карпатах

Співачка Надя Дорофєєва розказала, як зустріла початок 2025-го разом зі своїм чоловіком Мішею Кацуріним.

На фото виконавиця з коханим показали, як сповільнювалися у Карпатах.

"Рік я почала з виступу з 31-го на 1, а далі нарешті почалась моя відпустка. Ми зняли будиночок на горі в лісі, до якого добиратись треба тільки пішки – відповідно всі речі ми тягнули на собі й в гору, завчасно підготували рюкзаки і все необхідне. Перше що ми зробили — відклали телефони на 3 дні", - розказала зірка.

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"Це фантастичний досвід - скажу одразу, адже все стало набагато яскравіше відчуватись і проживатись. Розмови, повітря, сонце, сніг, їжа, думки. Прекрасно. Зрозуміла, що буду тепер так стартувати кожну відпуску, щоб сповільнитись і прийти до нормального темпу. Ну а далі на нас чекає не менш приємне: 3 дні музичної сесії", - розповіла Дорофєєва про початок року.

Будинок, у якому оселилися Надя з Мішею

Кацурін і Дорофєєва одружилися у липні 2023-го

Надя і Міша багато відпочивали і, судячи з фото, готували

Подружжя, на відміну від колег, обрало не активний відпочинок, а повний спокій

Надя шукала красиве у деталях

І робила багато спільних фото

Нагадаємо, Дорофєєва вже була заміжня за співаком Володимиром Дантесом. Шлюб артистів протривав 7 років. Міша Кацурін також був одружений. З ексблаговірною, дизайнеркою Дашею Кацуріною він виховує двох дітей.

До речі, з дітьми Кацуріна Надя перебуває у чудових стосунках і проводить чимало спільного часу.