Рідкісна зустріч: Дорофєєва після сольника в Києві заобімала свою маму. Відео
У п'ятницю, 22 листопада, у Києві у Палаці спорту відбувся сольний концерт Наді Дорофєєвої. Неочікувано на шоу співачки приїхала й її мама, яка проживає в тимчасово окупованому Криму.
Відео рідкісної зустрічі співачки з рідною людиною поширюють шанувальники Наді.
Після концерту Надя підійшла до мами, яка стояла в оточенні фанів доньки та плакала. Співачка підійшла до неї, обняла її й розчулилася сама.
"Що ви зробили з мамою?", - запитала вона у прихильників.
Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва показувала, якою її бачить 8-річна донька її чоловіка Міші Кацуріна.
Як відомо, влітку Надя та Міша їздили по місцях з її дитинства.
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