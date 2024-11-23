Рідкісна зустріч: Дорофєєва після сольника в Києві заобімала свою маму. Відео

Фото з Instagram Наді Дорофєєвої

У п'ятницю, 22 листопада, у Києві у Палаці спорту відбувся сольний концерт Наді Дорофєєвої. Неочікувано на шоу співачки приїхала й її мама, яка проживає в тимчасово окупованому Криму.

Відео рідкісної зустрічі співачки з рідною людиною поширюють шанувальники Наді.

Після концерту Надя підійшла до мами, яка стояла в оточенні фанів доньки та плакала. Співачка підійшла до неї, обняла її й розчулилася сама.

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"Що ви зробили з мамою?", - запитала вона у прихильників.

Надя після концерту заобіймала маму

Скріншот відео з TikTok

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва показувала, якою її бачить 8-річна донька її чоловіка Міші Кацуріна.

Як відомо, влітку Надя та Міша їздили по місцях з її дитинства.