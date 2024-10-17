"Складно було перші 2 тижні": Дорофєєва розповіла про 5-місячну аскезу та пройшлася Парижем у шкіряному тотал-блек
Співачка Надя Дорофєєва, яка ніколи не мала проблем із зайвою вагою і навпаки хотіла б трішки покруглішати, здивувала аскезою.
Як розповіла зірка в Instagram, вона вже 5 місяців їсть солодке лише раз на тиждень.
"Хочу вживати менше цукру, тому вирішила зробити собі таку аскезу", - пояснила артистка.
"Цікаві факти:
1) Складно було тільки перші 2 тижні, ну і іноді в "ці дні" (дівчата зрозуміють).
2) Тепер майже у всіх десертах мені по відчуттях забагато цукру.
3) Кожен тиждень я чекаю "ДЕНЬ СОЛОДКОГО" неначе свято.
4) Влаштовую в своїй голові "кастинг" десерту, який я зʼїм на тижні )).
5) Пишаюся собою, ахахах".
Нагадаємо, нещодавно 34-річна Надя зізналася, що має проблеми з колінами і тому тепер її тренування більше схожі на реабілітацію. Але це, звісно, не заважає зірці зніматися у гламурних і стильних вбраннях, особливо в мінішортиках.
"Таймс, мать його, сквер": Кацурін похвалився досягненням Дорофєєвої та показав її, обліплену своїми дітьми
"Величезне тату": Дорофєєва похизувалася новим загадковим малюнком на тілі
"Весь мій біль і рефлексія": Дорофєєва у кліпі на "Колискову" показала моторошний сон матері, яка рятує дитину. Відео