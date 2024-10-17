"Складно було перші 2 тижні": Дорофєєва розповіла про 5-місячну аскезу та пройшлася Парижем у шкіряному тотал-блек

Співачка Надя Дорофєєва, яка ніколи не мала проблем із зайвою вагою і навпаки хотіла б трішки покруглішати, здивувала аскезою.

Як розповіла зірка в Instagram, вона вже 5 місяців їсть солодке лише раз на тиждень.

"Хочу вживати менше цукру, тому вирішила зробити собі таку аскезу", - пояснила артистка.

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"Цікаві факти:

1) Складно було тільки перші 2 тижні, ну і іноді в "ці дні" (дівчата зрозуміють).

2) Тепер майже у всіх десертах мені по відчуттях забагато цукру.

3) Кожен тиждень я чекаю "ДЕНЬ СОЛОДКОГО" неначе свято.

Солодке раз на тиждень - новий стиль життя Дорофєєвої

4) Влаштовую в своїй голові "кастинг" десерту, який я зʼїм на тижні )).

5) Пишаюся собою, ахахах".

Цікаво, чи відобразилася така аскеза на вазі співачки

Нагадаємо, нещодавно 34-річна Надя зізналася, що має проблеми з колінами і тому тепер її тренування більше схожі на реабілітацію. Але це, звісно, не заважає зірці зніматися у гламурних і стильних вбраннях, особливо в мінішортиках.