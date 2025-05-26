"17 років тому": млосна дружина Гордона в міні постала на кадрі з архівного фотосету
25-го травня, коли свій день народження святкував Київ, багато хто поринув у фотоархіви в пошуках світлин, на яких закарбовані їхні стосунки з величним містом. Не стала винятком і журналістка Олеся Бацман, дружина Дмитра Гордона.
"Не знайшла своїх перших фото у Києві, ось моя перша київська професійна фотосесія", - написала жінка у Instagram, поділившись світлиною, на якій, вбрана в декольтовану коротку сукенку, загадково дивиться повз об'єктив.
"Це було 17 років тому. А переїхала я до Києва 19 років тому. Дякую, Києве, що став моїм домом!", - додала 40-річна Бацман.
Нагадаємо, торік Олеся показувала їхнє з Дмитром найперше фото з соцмереж. А ТаблоID пригадував історію кохання цієї пари.
Як відомо, Гордон із Бацман виховують трьох спільних доньок: 12-річну Санту, 8-річну Алісу та 5-річну Ліану. Нещодавно 57-річний Дмитро пояснював, чому він не вважає, що над стосунками в шлюбі потрібно працювати.
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